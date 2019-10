Italia-Cina a colpi di shopping! Chi sarà la più Tech?

Oggigiorno, le abitudini di acquisto rappresentano lo specchio del progresso tecnologico e delle attitudini della nostra società, qualsiasi sia la bandiera che le fa da sfondo. Se sino a qualche anno fa, infatti, eravamo soliti riporre i nostri articoli nel carrello, per trascinarlo sino alla cassa, oggi, con un click, selezioniamo i prodotti che più ci aggradano e scegliamo dove riceverli, senza costi o sforzi aggiuntivi.

Tutto ciò, senza l’ausilio della giusta tecnologia, risulterebbe solo il frutto di un film di fantascienza. Ed ecco che, le innovazioni tecnologiche, gli strumenti più innovativi e le aziende più all’avanguardia, rendono i nostri acquisti così smart, in Italia come in Cina! In un unico villaggio digitale, con un solo click, occidente e oriente risultano più vicini che mai.

Ecco che l’Italia incontra la Cina in un’intervista doppia volta a indagare usi, costumi e abitudini d’acquisto dei loro abitanti. Protagonisti: Emma e Xin.