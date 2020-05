Il Brunelleschi Hotel è il “Top Luxury Boutique Hotel in Europe”

Non solo lusso, ma molto in più: occorre essere un’esperienza memorabile per vincere in una delle categorie degli annuali Awards of Excellence dell’autorevole Luxury Travel Advisor, ed eccellere fra i nomi più prestigiosi al mondo del turismo di lusso. Sofisticato, storico, di charme, centralissimo e con ristorante gourmet stellato, il Brunelleschi Hotel di Firenze possiede un mix che lo rende un indirizzo indimenticabile. Ai numerosi riconoscimenti del 2019 si aggiunge il titolo di “Top Luxury Boutique Hotel in Europe” per Luxury Travel Advisor.

Luxury Travel Advisor, magazine del Questex Travel Group, ha annunciato i vincitori dell’edizione 2019 dei suoi Awards of Excellence. Un’importante competizione annuale che seleziona le migliori aziende e i protagonisti del comparto turistico di tutto il mondo: alberghi, tour operator, General Manager, compagnie aeree, di navi da crociera e altri servizi. I vincitori sono eletti sulla base delle votazioni dei consulenti di viaggio, un pubblico esperto ed esigente.

“Quest'anno, in particolare, è commovente poter riconoscere i fornitori che rendono le esperienze di viaggio così speciali e piene di grandi ricordi", ha affermato Ruthanne Terrero, vice presidente di Luxury Travel Advisor. "Ci congratuliamo con tutti i nostri vincitori e nominati e restiamo in attesa del momento in cui saranno nuovamente in grado di fornire un'eccezionale prestazione e superare le aspettative dei clienti".

Una delle categorie è quella dei “Top Luxury Boutique Hotel in Europe”. Per i consulenti di viaggio lettori di Luxury Travel Advisor, è il Brunelleschi Hotel di Firenze il miglior boutique hotel di lusso in Europa, unico albergo italiano ad aver vinto il premio a livello europeo.

“Ringraziamo la nostra amata Clientela che ci affida i più importanti momenti, tutti i Travel Advisor che ci sostengono e ci pregiano della loro fiducia, l’insostituibile Team del Brunelleschi, e la nostra Proprietà, che da anni condivide questa speciale visione di Ospitalità.

Grazie a tutti; a Voi vorrei dedicare questo riconoscimento così ambito, ancor più prezioso in questo particolare periodo della nostra vita ” dichiara il General Manager Claudio Catani

L’albergo era già stato in nomination per questa categoria nel 2018, ed era stato insignito nel 2016 del premio Top Luxury Boutique Hotel Worlwide; nel 2015 il General Manager Sig. Claudio Catani è stato premiato come Top General Manager of the Year Worldwide.

Indirizzo storico e di charme del centro di Firenze, il Brunelleschi Hotel è fresco di stella Michelin, attribuita allo Chef Rocco De Santis del Ristorante Santa Elisabetta. Con le sue suite panoramiche, le camere dal décor impeccabile, la torre bizantina inglobata nella sua facciata, le sale eleganti, la posizione a due passi dal Duomo, il Brunelleschi Hotel è la meta ideale per regalare e regalarsi un’esperienza di puro lusso, per riassaporare la bellezza di una delle città più belle d’Italia, il gusto di una cucina stellata e il comfort del top della ricettività alberghiera.

Brunelleschi Hotel

L’ingresso del Brunelleschi Hotel dà su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino, a pochi passi dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una torre semi circolare bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno, un museo privato conserva reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di origine romana, oggi incastonato nelle fondamenta. Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi Storici Fiorentini. L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.

Il Santa Elisabetta è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici più interessanti su Firenze. È stato insignito dalla Guida Michelin 2020 di una stella; ha ricevuto due forchette con votazione 80/100 nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2020 di Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2020. Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. E’ aperto dal martedì al sabato a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30 e ogni venerdì e sabato ospita la rassegna gourmet dei sabati enogastronomici. Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis.

La più informale Osteria Pagliazza apre tutti i giorni dalle 12.30 alle 22.30. Situata al pianterreno dell’hotel, durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo, e propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del territorio.