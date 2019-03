Curzi, ceo Idee per Viaggiare: "Non credo che ci sia mai stato un abbassamento dell'autorevolezza tra le aziende italiane del turismo"

Today.it, in qualità di media partner dell’Italia Travel Awards 2019 intervista i partner del premio dedicato al mondo del travel italiano, giunto alla sua 4 edizione, che si terrà a Roma l’ultima settimana di maggio. È il riconoscimento nazionale per l’impegno quotidiano dei protagonisti principali dell’industria del settore.

Abbiamo parlato con Danilo Curzi, CEO Idee Per Viaggiare: “Se guardo la nostra impresa, io vedo un’azienda dinamica che avrà un futuro da protagonista”. Italia Travel Awards è il giusto riconoscimento per le idee innovative e italiane nel settore del turismo. E non ha nulla da invidiare alle altre proposte europee.

Tra i temi affrontati: il futuro del settore, la riconquista di autorevolezza e prestigio che forse non è stata mai persa, gli obiettivi e le strategie. Soprattutto le novità per i turisti italiani. La meta più ambita è il Giappone ma anche il nostro Paese.