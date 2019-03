“Quando sono arrivata la gente faceva fatica anche a pronunciare Abu Dhabi, ora ci sono agenti di viaggio che mi dicono che la vendono come noccioline!” - sono le parole di Dora Paradies, Country Manager Italia, Dipartimento Cultura e Turismo Abu Dhabi.



Today.it, in qualità di media partner dell’Italia Travel Awards 2019, l’ha incontrata a Milano.

Ecco cosa ci ha detto ai nostri microfoni in questa video-intervista…