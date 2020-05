La Sicilia in Porsche: un’esperienza unica tra itinerari insoliti e inesplorati

Immaginate di guidare sotto un cielo azzurro in completa libertà, con il vento che vi accarezza, attraversando a bordo di una Porsche 718 Boxster GTS paesaggi unici respirando i profumi inconfondibili della Sicilia…Curve sinuose rivelano città e percorsi storici, campi di agrumeti, vigne e ulivi. Gran Tour in Sicily non offre una semplice esperienza di guida, ma la possibilità di una full immersion nella Sensational Sicilia grazie ad una serie di itinerari esclusivi creati da esperti Travel Designer.

Una nuova opportunità di viaggio alla riscoperta di sé stessi e di una terra che ha tanto da offrire. Passeggiare tra le vie di Corleone, la città delle 100 chiese, o farsi abbagliare dalla maestosità della Reggia di Ficuzza; il magnifico Teatro Massimo e il vivace Mercato del Capo, visto da una prospettiva diversa o la Sicilia dell’800 raccontata attraverso i Palazzi Nobiliari. Pensate ad esempio di abbinare una driving experience con una lezione di danze dell’Ottocento che vi riporti indietro nel tempo rievocando colori, musiche e costumi de “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa o sostare per un blinded wine tasting in una delle cantine più storiche della Sicilia. Mete lontane dai classici percorsi turistici di massa, ma che permettono di conoscere una Sicilia insolitamente esclusiva e autentica. Borghi nascosti come Chiusa Sclafani con le sue prelibate ciligie e suoi squisiti cannoli da degustare dopo una passeggiata nei suoi gorghi naturali d’incomparabile bellezza e Burgio nell’agrigentino, conosciuta come la città delle Campane e del celebre Museo delle Ceramiche,. In questi luoghi insesplorati non mancherà la possibilità di incontrare il volto più intimo e genuino della Sicilia e dei suoi straordinari abitanti.

Una Sicilia insolitamente esclusiva dalle passeggiate a dorso di cavallo alle escursioni alla scoperta dell’Etna guidati da un’esperto vulcanologo risalendo le vette con una e-bike, alla preparazione dei prodotti tipici: i “locals” vi faranno vivere un’avventura autentica, lenta e stress-free.

Sono quindi diverse le Sensational Experience tra cui scegliere con itinerari a tema creati dal Travel Designer e Private Driving Concierge: mare, natura, avventura, sport, cultura, enogastronomia sono solo alcuni dei tour proposti da Gran Tour in Sicily organizzati su tutto il territorio siciliano. Le autovetture, tutte rigorosamente sanificate prima dell’utilizzo, e l’app innovativa sviluppata dal team vi condurranno attraverso percorsi disegnati ad hoc.

Per un’esperienza davvero unica ed indimenticabile Grand Tour in Sicily propone inoltre la guida in Porsche 718 Boxster GTS nei leggendari circuiti di gara siciliani, come la storica Targa Florio, o la Monte Pellegrino Hill Climb abbinate a momenti di cultura, tradizioni ed enogastronomia della meravigliosa Sicilia. Targa Florio è stata la gara più antica al mondo, tra gli eventi automobilistici italiani più conosciuti insieme alla Mille Miglia. Un’opportunità unica per ripercorrere i tornanti delle leggendarie corse automobilistiche siciliane e riscoprirle grazie ad ologrammi e ricostruzioni 3D.

Fondata da Vincenzo Florio nel 1906, questa gara veniva corsa tra le strade strette e tortuose che caratterizzano la catena montuosa delle Madonie, a due passi da Palermo. E da qui un itinerario inedito firmato GTS “La Saga dei Florio” che include nel percorso la visita a Palazzi segreti, Tonnare e luoghi incantati sulle tracce della celebre famiglia Siciliana che ha sfidato il mondo diventando leggenda.

Per chi volesse vivere poi un’esperienza di puro lusso in completo relax e sicurezza, Gran Tour in Sicily propone “Over the top”, un servizio per raggiungere la propria destinazione con il massimo comfort e senza preoccuparsi di nulla. Viaggiare su un aereo privato con partenza dalle principali città italiane, essere accolti a destinazione da un private driving concierge e pernottare in una splendida ville privata dove godersi il soggiorno in tutta tranquillità. Una villa privata, una dimora autenticamente siciliana e di charme dal sapore squisitamente mediterraneo. Immersi in uno sconfinato vigneto e al tempo stesso a due passi dal mare, dove il rumore discreto delle onde sarà il sottofondo musicale per un calice di vino pregiato da sorseggiare alla vista di un immancabile tramonto…...

E per gli amanti del mare, un tour alla scoperta delle Maldive del Sud Italia (Favignana, Marettimo, Levanzo e le Isole Eolie), cullati dalle onde a bordo di una moderna e confortevole imbarcazione privata per rimanere incantati dalle meravigliose acque cristalline delle isole siciliane.

Gran Tour in Sicily è un progetto che nasce dalla passione per le auto sportive e l'amore per i luoghi più inesplorati della splendida Sicilia.

Grazie ad un APP dedicata ad ogni esperienza di viaggio si aggiunge inoltre una guida personalizzata attraverso gli itinerari meno noti con la possibilità di sperimentare la dimensione della realtà aumentata con l’ausilio di ologrammi e ricostruzioni 3D.