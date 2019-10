Italian English? No, grazie!

Hi! How are you? The book is on the table.

No, non si tratta di frasi deliranti dettate dagli ultimi caldi estivi, ma solo delle classiche prime frasi che vengono imparate durante le lezioni di inglese.

Non ti sembra di essere tornato ai primi giorni di scuola?

Purtroppo, spesso noi italiani ci discostiamo poco da questo livello, con scarsa capacità di esprimerci, una pronuncia comica e sopperendo alle nostre mancanze gesticolando, credendo di renderci più comprensibili.

Non ci credi? Puoi verificarlo guardando 3 divertenti video in cui il comico Andrea Di Marco veste gli insoliti panni dell’insegnante e spiega gli errori che comunemente fa chi non parla bene inglese.

Grammatica: passato e futuro

In questo video ci viene chiarito come, in “Italian English”, non serva affatto declinare correttamente i verbi al passato o al futuro. Basta accompagnare il verbo in questione con i gesti della mano, indietro per il passato, avanti per il futuro...la parola al nostro insegnante!

Pronuncia: il “th”

Ecco un altro punto critico: la pronuncia del “th”.

In questo caso l’italiano mette all’opera tutta la propria creatività nel pronunciare queste due lettere ogni volta in maniera diversa.

Grazie ad Andrea di Marco, sarà subito tutto più chiaro.

Pronuncia: enfatizzare alcune lettere

In ultima battuta, viene trattato di come in “Italian English” si enfatizzi il suono di alcune lettere, facendo somigliare chi lo parla ai pizzaioli stereotipati dei film americani.

Dai un’occhiata all’ultimo filmato.

Purtroppo questa mancanza crea un grande imbarazzo quando ci si esprime in inglese: anche se si tratta di una vacanza, il solo ordinare un pranzo genera grande tensione.

Per non parlare del lavoro; quante occasioni perse perché le mansioni richieste includevano il doversi interfacciare con colleghi o clienti stranieri.

Per fortuna, parlare inglese correttamente, fluentemente e con una pronuncia perfetta è un sogno realizzabile grazie a Shenker.

È da ben 60 anni che, grazie al metodo utilizzato da questa scuola, si apprende l’inglese in tempi fino a 5 volte più rapidi rispetto ai metodi tradizionali basati sulla grammatica.

Il Metodo Shenker segue una tecnica scientifica, unica, brevettata e collaudata, ideata appositamente per gli italiani e applicata da insegnanti madrelingua appositamente formati e costantemente aggiornati.

Dopo aver analizzato accuratamente il livello dello studente ed aver pianificato gli obiettivi, si segue un piano di studio personalizzato e guidato permettendo, in breve tempo, di affrontare situazioni specifiche e reali.

Il Metodo Shenker è quindi basato su una formula brevettata, orientata alla comunicazione, allineata ai criteri previsti dal CEFR, attenta alla pronuncia, veloce e affidabile, flessibile e personalizzata, costruita sulle esigenze individuali e che si avvale di un corpo docente esclusivamente madrelingua.

Smetti ora di parlare “Italian English”, affidati a Shenker a Roma, Milano e in tutta Italia!