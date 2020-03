La cura degli anziani è un tema che ci sta a cuore da sempre

La crisi sanitaria che sta vivendo il nostro pianeta colpisce tutti ma, in particolar modo, la fascia più anziana della popolazione, quella che, in realtà, da sempre necessita di maggiore assistenza. La situazione di crisi, dunque, diventa un motivo in più per prendersi cura non solo di loro, ma anche di tutti quegli adulti che, per un motivo o per l'altro, non sono autosufficienti.

In questi giorni si parla tanto, e a ragione, dei medici impegnati nell'emergenza sanitaria, indicandoli come eroi. C'è un'altra categoria di persone che, ben prima della crisi, e nel loro piccolo, potevano dirsi tali: i cosiddetti caregivers.

I caregivers sono tutti coloro che si prendono cura di adulti non autosufficienti assolvendo a compiti spesso pesanti e allo stesso tempo delicati: badanti e operatori sanitari a vari livelli, che intervengono a domicilio, ma soprattutto familiari (quest'ultimi ovviamente non pagati e spesso senza la preparazione necessaria), che svolgono mansioni decisamente stressanti e stancanti.

HARTMANN, tra le aziende leader in Europa specializzate in produzione e commercializzazione di dispositivi medici, pone da sempre grande attenzione proprio alla categoria dei caregivers e alle loro esigenze, proponendo soluzioni pratiche e funzionali, nell'ottica di semplificarne il lavoro con prodotti di qualità, sicuri e dalle elevate performance. Si tratta di prodotti, necessari nello svolgimento della routine quotidiana di assistenza alla persona che semplificano e che possono fare realmente la differenza nella buona gestione dell'assistito.

La linea MoliCare Elastic, ad esempio, propone una gamma completa di prodotti assorbenti per ideali per persone allettate con incontinenza severa. Pannolini a mutandine assorbenti di alta qualità, facili da indossare o da applicare, che, in una fase molto delicata della giornata, permettono risparmio di tempo e fatica per il caregiver.

Da segnalare, Vinci Un Anno di Pannolini con MoliCare: il concorso indetto per coloro che acquistano sul sito, dal 07/01/20 al 30/04/20 , almeno 40€ di prodotti delle linee Premium, MoliCare Skin e Amioagio . In palio, ogni giorno, vincite immediate di buoni acquisto del valore di 50€ e un Super Premio finale consistente in una fornitura di prodotti del valore di 600 € per colui che condividerà il miglior racconto sulla propria esperienza da Caregiver con l’utilizzo dei prodotti MoliCare e Amioagio.

Sarebbe un bel risparmio ovviamente... perché anche il budget vuole la sua parte! A tal proposito, è bene ricordare che, gli assistiti che soffrono di incontinenza cronica, hanno diritto all'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, invece che del 22%, su tutti i prodotti assorbenti (pannolini, pannoloni, traverse). Qui è possibile acquistare tutti i prodotti della gamma MoliCare, dai prodotti assorbenti per perdite urinarie fino a quelli dedicati all'igiene della persona, passando per quelli destinati all'autodiagnosi e alle medicazioni.

In un momento come questo, in cui anche uscire di casa e trovare negozi aperti può essere un problema, poter contare su una comoda vetrina e-commerce e sulla consegna a domicilio di prodotti tanto importanti per un caregiver e per il suo assistito, è sicuramente essenziale!

La cura di chi non è autosufficiente è un tema che sta a cuore da sempre, non solo in tempi di crisi.