La lotta ai tumori femminili ha delle alleate d’eccezione: le Pink Ambassador

Quello della lotta al cancro è un argomento importante e delicato, che purtroppo coinvolge molti individui. Molto diffusi sono i tumori femminili, in particolare il carcinoma mammario (comunemente conosciuto come tumore al seno).

Sostenere i progetti dedicati a: prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza, sono passi importantissimi per affrontare al meglio le neoplasie. A questo proposito, Fondazione Umberto Veronesi è attiva e impegnata dal 2003.

Grazie alla ricerca, infatti, si possono dare nuove speranze a chi soffre, nuove soluzioni per vivere in salute più a lungo, nuove opportunità di benessere per il domani.

La prevenzione, poi, è un passaggio fondamentale. Seguire una corretta alimentazione, come la dieta mediterranea, e fare attività fisica con costanza, sono dei veri toccasana per il benessere del proprio organismo, evitano il presentarsi di recidive e favoriscono il recupero psicofisico dei pazienti oncologici.

Ecco perché, nel 2013, la Fondazione Umberto Veronesi dà vita al progetto Pink is Good, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a ricercatori che lavorano nei migliori istituti italiani; così si offre la possibilità di trovare nuove cure e anticipare la diagnosi, nonché diffondere l’importanza della prevenzione.

Sempre nell’ottica di perseguire questo obiettivo, nel 2014, nascono le “Pink Ambassador”, ovvero donne operate di tumore al seno, utero o ovaie che sfidano sé stesse, accettando di allenarsi per partecipare a una gara podistica di alto livello.

Ad oggi, il progetto è attivo in 12 città italiane, ma l’intenzione è di estenderlo a tutto il territorio nazionale.

Il gruppo è guidato da un team tecnico di eccellenza: medici, nutrizionisti, psicologi e allenatori.

Dal 2018, grazie alla partnership con FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera), le Pink Ambassador seguono per alcuni mesi un intenso allenamento con cadenza bisettimanale, coordinato e gestito da coach professionisti individuati dalla Federazione.

Queste donne eccezionali dimostrano, con il loro esempio, che il tumore si può affrontare e superare, che la vita continua, che sport, buona alimentazione e cura di sé aiutano fanno la differenza.

Per comprendere meglio lo spirito di queste Pink Ambassador, ecco le risposte di 3 di loro a due importanti domande:

Perché hai deciso di diventare una Pink Ambassador?

"Credo in questo progetto, è come se dovessi un favore ai ricercatori che hanno scoperto le terapie che mi hanno salvato la vita. Non li posso ringraziare uno ad uno, però, in questo modo, posso spendermi personalmente e digli che hanno fatto un ottimo lavoro, complimenti! (Elisa, Team Bologna)

Cosa significa essere una Pink Ambassador?

"Significa essere fiera di qualcosa, aver superato una cosa brutta, avercela fatta e dirlo a tutti” (Francesca, Team Firenze)

"Significa, anche, sfidare sé stessi. Significa cercare di capire che la vita non finisce con una diagnosi, o con un intervento, o con una cura. E' un momento da cui ci si deve riprendere per ricominciare a vivere." (Francesca, Team Milano)

Sono donne forti, positive, che si sostengono l’un l’altra e diffondono la propria esperienza a beneficio di coloro che stanno affrontando la stessa malattia. Hanno ripreso in mano la loro vita, sono coese e promuovono l’importanza di fare prevenzione e sostenere la ricerca.

Se anche tu hai vissuto un’esperienza del genere e vuoi offrire il tuo contributo, unisciti alle Pink Ambassador!

A partire dal 7 ottobre 2019, Fondazione Umberto Veronesi recluta in tutta Italia nuove Pink Ambassador. Gli allenamenti inizieranno a marzo 2020.

Se vuoi candidarti, compila il FORM.

