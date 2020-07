La tecnologia per assicurarsi la salute: come tutelarsi ai tempi del Coronavirus

Ci lasciamo alle spalle mesi cupi e difficili, in cui la prima preoccupazione è stata la salute nostra e delle persone a cui teniamo, spesso lontane o irraggiungibili a causa delle restrizioni anti-covid. Molti di noi hanno conosciuto la malattia da vicino e oggi tutti abbiamo una percezione diversa dei rischi che corre ogni giorno il nostro corpo.

Ammalarsi può capitare, certo, ma se da un lato abbiamo la possibilità di affrontare efficacemente alcune conseguenze di una qualunque malattia, ad esempio stipulando la classica polizza assicurativa a copertura delle spese mediche, dall'altro sarebbe ancora meglio attivarsi per prevenire la malattia o, se non altro, per poterla affrontare in tempo ed evitare problemi più gravi.

Questo è il motivo per cui alcune compagnie assicurative si stanno evolvendo con l'offerta di prodotti che possano coniugare prevenzione e tutela della persona, da un lato, e supporto tecnologico, dall'altro. Prodotti innovativi, e quanto mai utili, che permettono di tenere sempre sotto controllo salute e forma fisica, in un'ottica di prevenzione.

Sara, storica compagnia italiana facente capo ad ACI, è stata una delle prime a raccogliere la sfida tecnologica, con un'idea intelligente e molto apprezzata dai consumatori: SaraCheckUp è la polizza che consente di abbinare alla copertura sanitaria per il rimborso delle spese mediche, un piano di prevenzione composto da un check up di benvenuto e da un programma di mantenimento salute ad adesione volontaria, che possa accompagnare il cliente in un percorso di controlli preventivi e personalizzati.

E la tecnologia? In omaggio per il cliente, al momento della sottoscrizione, lo smartwatch Apple Watch: un dispositivo IoT in grado di integrarsi perfettamente nel programma di checkup e controlli consentendo di monitorare costantemente la propria salute e forma fisica. Insomma, niente di meglio di un orologio iper-tecnologico per avere sempre il polso della situazione.

Un'idea semplice ma innovativa, dunque, che permette all'assicurato di avere un approccio preventivo e continuativo sul tema salute, con una polizza flessibile e personalizzabile. Con SaraCheckUp, infatti, si ha la possibilità di scegliere tra tre diversi livelli di copertura, a seconda delle esigenze e delle capacità di spesa, e di ususfruire di un network di strutture convenzionate di alto profilo in Italia, in Europa e nel resto del mondo, garantendo così il rimborso delle spese mediche ovunque ci si trovi. Inoltre, durante l'emergenza Covid, il prodotto è stato allineato alle necessità di copertura generate dalla pandemia con garanzie adeguate a tutelare il cliente in caso di contagio.

L’ampia rete di agenti e consulenti Sara presente su tutto il territorio nazionale, e anche online, è a disposizione per illustrare nel dettaglio tutte le opzioni di polizza e orientare i clienti nella scelta più in linea con le proprie esigenze.

La pandemia ha creato senza dubbio una nuova normalità a cui tutti ci siamo dovuti adattare. L'utilizzo della tecnologia ci ha accompagnato e supportato in questi mesi vissuti "a distanza", così come la preoccupazione per la salute ci ha sicuramente destabilizzato. Sara, proponendo una soluzione concreta e innovativa come SaraCheckUp, si propone di rimanere vicino ai clienti in un momento tanto delicato e lancia a tutti un chiaro messaggio: è arrivato il momento di riprendersi la propria vita e tornare ad avere tutto sotto controllo per guardare al futuro con serenità.