Luoghi esotici, party e...single attraenti! E se sul più bello arriva anche l’ex?

L’inverno è appena iniziato, eppure la stagione fredda ti ha già stancato? Ti perdi, sognando ad occhi aperti mari cristallini e spiagge esotiche, cui le palme fanno da cornice? I party sul lungomare, per te, sono un must e non riesci a rassegnarti al fatto di non poterti divertire come piace a te?

Allora, sarai felice di sapere che torna il dating game più hot del momento: Ex on the beach Italia!

Famoso per le sue edizioni prodotte in USA, UK e Benelux e approdato in Italia l’anno scorso, Ex on the beach Italia è pronto a sorprenderti ed intrattenerti con un’edizione che si preannuncia carica di succose situazioni.

I 7 concorrenti (quattro donne e tre uomini single e molto attraenti) si recheranno in una splendida location, convinti di partecipare ad un reality che gli permetterà di godersi un’eccezionale vacanza e, perché no, di iniziare un flirt con uno dei compagni di avventura.

Ad un certo punto, però, scopriranno che è tutto troppo bello per essere vero! Verranno, infatti, raggiunti da 11 ex che ripiomberanno nelle loro vite, rendendo davvero complicato gestire le dinamiche di coppia...e non solo.

Dopo aver condotto con successo la prima edizione, Elettra Lamborghini passa il testimone a due conduttori altrettanto eccezionali: saranno infatti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, per la prima volta insieme alla conduzione, a prendere le redini del programma.

La coppia che ha infiammato le cronache con le proprie vicende, ti guiderà tra le avventure (e disavventure) che gli ignari protagonisti affronteranno, districandosi tra i flirt che potranno nascere e i gli ex a metter loro i bastoni tra le ruote.

Sveliamo anche dove si trova la location: il panorama in cui si muoveranno i nostri protagonisti, quest’anno, sarà l’assolata ed esotica Marbella...un luogo da sogno che porterà un raggio di sole nel freddo inverno.

Non stai più nella pelle dalla curiosità di sapere come reagiranno i concorrenti? Se “di pancia”, con ignoranza, o sapranno giocare d’astuzia e usare l’ironia?

Presto lo saprai, non manca molto!

Infatti, il programma più intrigante dell’anno sarà trasmesso dal 22 gennaio, tutti i mercoledì alle 22.50, su MTV /Sky 130 e in streaming su Now TV.

Nell’attesa, segui tutte le news e le curiosità riguardanti lo show, sul sito. Potrai anche dare un’occhiata alle clip dell’edizione passata.