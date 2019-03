Milano Green: 7.000 piante di Cannabis in regalo

Dall’1 al 20 Aprile, Milano si tinge di verde!

Nei principali quartieri di Milano, attraverso 10 cargobike, verranno infatti regalate 7.000 piante, ma non piante qualsiasi, bensì esemplari di Cannabis (si tratta della Cannabis Light, quella legale!).

Ogni pianta sarà corredata di un’etichetta che, oltre alla descrizione della varietà della pianta stessa, riporterà lo slogan “Io Non Sono Una Droga”.

La distribuzione inizierà alle 4.20 di ogni pomeriggio…un indizio sull’identità dell’organizzazione.

L’iniziativa è promossa da 4.20 Hemp Fest con il supporto del suo Green Partner Mecannabis.

4.20 Hemp Fest è una delle più importanti fiere europee del settore dedicate alla Cannabis, in programma dal 3 al 5 maggio in Milano centro presso i celebri Padiglioni degli East and Studios in via Mecenate 88/A.

Nella sua campagna, 4.20 Hemp Fest dà la parola direttamente alla Cannabis, che comunica ai suoi interlocutori tutti i suoi possibili utilizzi.

“Io non sono droga”, infatti, è solo uno dei tanti slogan e verrà accompagnato da altre frasi, tipo “Io posso essere alimento”, “Io posso essere Bioplastica”, “Io posso essere cosmetico”, “Io posso essere Farmaco” fino a “Io posso curare”.

Il tema verrà ampiamente trattato durante la fiera, che si rivela un concentrato di attività ed eventi.

Saranno presenti 150 espositori, provenienti da tutto il mondo, che proporranno moltissimi prodotti a base di Canapa, sarà possibile partecipare ai workshop e assistere alle conferenze a tema, ci si potrà rilassare presso la vapo lounge e visitare l’area gaming, sarà possibile gustare cibo e bevande a base di Canapa, il tutto accompagnato da concerti live e dj set. Inoltre sarà messa a disposizione esclusivamente agli espositori e agli operatore di settore una Business Lounge all’interno di una terrazza interna con vista sulle aree espositive.

Presenzieranno, inoltre, aziende e start up del settore, magazine di settore, oltre ad associazioni, organizzazione e istituzioni la cui etica si avvicina ai temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, green marketing e prodotti ecosostenibili. I biglietti sono acquistabili su TicketOne oppure sul sito dell'iniziativa.

Dulcis in fundo, torna la prima competizione europea di Cannabis Light: la Cannabis Light Cup, realizzata in collaborazione con L’Erba del Conte (il primo sito di recensioni di Canapa Light).

La gara si svolgerà durante i giorni di fiera, e attraverso il voto del pubblico, saranno assegnati i premi ai migliori prodotti per ognuna delle seguenti categorie: Indoor, Outdoor, Greenhouse, Estratto/Hashish.

Vi sarà anche una Giuria Internazionale, di cui faranno parte anche due personaggi d’eccezione: il Guru della Cannabis Italiana Franco Casalone e il più famoso hashmaker del mondo Frenchy Cannoli, per la prima volta in Italia direttamente dalla California per questa occasione.

I membri sceglieranno i migliori 3 prodotti dell’anno.

Alla competizione potranno partecipare produttori e grower dell’Unione Europea, oltre alle aziende aventi diritto di commercializzazione dei prodotti iscritti alla Cannabis Light Cup 2019.

Se vuoi saperne di più vai sul sito 4.20 Hemp Fest o sulla pagina evento Facebook