Misteriose spirali comparse nei campi di grano in provincia di Torino

Navicelle aliene atterrate nella notte? Branchi di cinghiali perfettamente sincronizzati? La bravata di giovani annoiati? Una fake news mai confermata? Niente di tutto ciò, niente di misterioso o soprannaturale, nonostante le riprese aeree di droni supertecnologici, le opinioni sconcertate dei residenti e i proclami del sindaco. Gli enormi vortici spiraliformi avvistati nei campi di Girella Villa, paesello in provincia di Torino, si spiegano nel modo più divertente e coinvolgente possibile: è tutta colpa di Girella, la famosa merendina della Motta.

La simpatica campagna pubblicitaria è stata lanciata in occasione dei festeggiamenti del Girella Day, l’evento che si terrà il prossimo 20 marzo. Un segno del destino. O una profezia che si auto avvera, se preferite.

A conferma dell’iniziativa, le parole dell’orgoglioso sindaco che, per celebrare l’evento, dichiara: “Istituisco il Girella Day. Per chi avrà una Girella con sé, fino al 20 marzo a Girella Villa, tutto sarà possibile!”

Già perché Girella non ha solo il potere di sconvolgere la vita di un piccolo paese con l’arrivo di curiosi e turisti, ma permetterà a chiunque di acquisire veri e propri “superpoteri”. Le parole del sindaco parlano chiaro, Girella diventerà una sorta di passepartout per chiunque ne sia in possesso: potrà venire usata al bar in cambio di un caffè o nell’edicola del paese per ottenere un quotidiano, o ancora, si potrà parcheggiare gratis usando Girella come disco orario. Ma non è finita qui, perché in occasione dell’evento del 20 marzo, il gioco si farà ancora più interessante e i superpoteri cresceranno: Girella diventerà un vero e proprio gettone che vi consentirà di avere 10 secondi di potere su chiunque voi vogliate, per fargli fare ciò che vorrete, quando vorrete.

Insomma, ci sarà da divertirsi. Anche perché, ospiti d’eccezione saranno i Panpers, simpatici comici che ci mostreranno con la loro ironia i più diversi utilizzi di Girella nel quotidiano, da cui prendere spunto per divertirsi con gli amici, fidanzati e, perché no, anche con sconosciuti. Ne vedrete delle belle: vedrete giocare d’azzardo con Girelle al posto delle fiches e vedrete un sindaco con una fascia tricolore nelle tonalità del vortice Girella, vedrete Girella tenere lezione a scuola o giocare al campetto con i ragazzini, così come cestisti lanciare Girella invece che palloni e le vedrete anche ballare insieme alle majorette e alla banda del paese.

Come ottenere i preziosi e gustosi gettoni, vi chiederete? Non preoccupatevi, una vending machine distribuirà gratuitamente Girelle per tutta la durata del Girella Day. Dovrete solo decidere che uso farne. Il mio consiglio? Mangiatevele tutte!

Insomma, loro, le Girella, sono tra noi! Siete tutti invitati il 20 marzo, a Milano, in piazza XXV Aprile dalle 10:00 alle 18:00 alla celebrazione del primo Girella Day.

E una volta lì, starà a voi l’ardua scelta: “inserire il gettone” per i vostri 10 secondi di potere su qualcuno o ingozzarvi di Girella? Entrambe prospettive allettanti, ma il bello è che… con Girella puoi farlo. Punto.