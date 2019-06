Mobilità ecosostenibile: largo alle e-bike!

Sostenibilità, termine che si è largamente diffuso, soprattutto negli ultimi tempi, portando riflessioni (e conseguenti azioni) riguardo a cosa può fare ognuno per risultare più sostenibile per l’ambiente.

Un aspetto fondamentale riguarda il mezzo di trasporto che si predilige, per evitare o limitare l’impatto inquinante. Probabilmente anche per questa ragione, dal 2015 ad oggi si è registrato un incremento delle vendite delle e-bike.

Le e-bike, o pedelec, o biciclette elettriche, sono veicoli che si avvalgono sia della spinta muscolare che di quella di un motore a batteria. Non confondiamole, però, con i ciclomotori: la propulsione aggiuntiva viene sfruttata mentre si pedala, per questo si parla di biciclette a pedalata assistita. Il supporto alla pedalata viene gestito attraverso dei sensori che permettono di mantenere uno sforzo costante e non eccessivo, in maniera tale da evitare scatti improvvisi che possono portare a strappi muscolari o ad eccessivo affaticamento.

Questo le rende un mezzo di trasporto adatto a tutti, sia a chi è abituato a muoversi che alle persone più sedentarie, oltre che agli anziani. Inoltre, l’utilizzo apporta gli stessi benefici che si ottengono con la bicicletta canonica: contribuisce alla perdita di peso, tonifica i muscoli, migliora il funzionamento dell’apparato cardiovascolare e la capacità respiratoria.

Si dimostra un mezzo duttile anche per quanto riguarda l’impiego della e-bike in diversi panorami: in ambito urbano, oltre che avere un plusvalore per il rispetto dell’ambiente, è certo una soluzione smart, in quanto permette di muoversi agilmente nel traffico, risparmiando parte del tempo impiegato per recarsi al lavoro, oltre che evitare gli scomodi blocchi del traffico.

Se, invece, si vive in zone più “verdi”, si rivela estremamente utile per affrontare i percorsi discontinui: lo sforzo durante le salite, per esempio, viene calibrato, i terreni sconnessi possono essere gestiti più agevolmente… il trekking diventa puro piacere!

IrenGo, un futuro sostenibile.

Iren è una delle più importanti multiutility italiane con un forte orientamento alla sostenibilità ambientale e alla mobilità elettrica a zero emissioni. Per questo ha creato IrenGo con un ampio catalogo di e-bike, e-car e stazioni di ricarica, adatte ad ogni esigenza.

In sella ad una e-bike IrenGo potrai viaggiare agilmente, senza emissioni e senza fatica. E’ un mezzo ecosostenibile, proprio come una bici regolare, ma la pedalata assistita permette di affrontare le salite più faticose, le lunghe distanze e persino i terreni più sconnessi. Le innovative e-bike IrenGo vantano numerosi modelli per la città e i percorsi naturalistici e sono prodotte dai migliori marchi italiani. Il catalogo completo lo puoi trovare presso gli Spazi Iren dove potrai inoltre avere un finanziamento a interessi zero zero.

Iren è vicina a chi decide di combattere le emissioni e offre le soluzioni e tecnologie innovative, nonché energia certificata da fonti rinnovabili. Non solo una mobilità più sostenibile, ma una vita più sostenibile, per tutti. Per maggiori info visita il sito.