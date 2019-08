Napoli, Catania, Rimini: la città più cool dell’estate 2019 è…

Qual è la città più cool dell’estate 2019? Napoli, Catania e Rimini, in lizza per il titolo di regina dell’estate, si sono sfidate durante il City Summer Tour organizzato da Citynews in collaborazione con il blu® Vaping Friends, il primo network di locali in Italia dove si può svapare liberamente.

La sfida, guidata dalla nostra inviata Ines Trocchia, ha visto la partecipazione di tre famosi local influencer che, in qualità di ciceroni, hanno mostrato le bellezze, le spiagge, le specialità culinarie e il divertimento delle loro città.

Ecco qui il video che racchiude i best moment del tour!

Tra una chiacchiera e l’altra, ciascuna città ha mostrato il meglio di sé. La prima tappa è stata a Napoli dove, l’influencer Sara, ha accolto la nostra Ines e le ha mostrato i tesori della sua città. Viste mozzafiato, vicoli pittoreschi, il suggestivo parco della Gaiola, dove fare kayak ed immersioni, buon cibo e relax, sono solo parte delle offerte diurne della città partenopea. Napoli è però anche sole e mare: siamo infatti stati al Kami, uno dei locali del Network blu Vaping Friends, poco distante da Napoli e in grado di accontentare tutte le necessità grazie alla presenza di un’oasi relax e al grande divertimento offerto. La serata si è poi conclusa alla terrazza Flegrea, altra location del Network dove ci siamo scatenati fino a tarda notte.

Davanti alle bellezze di Napoli, Catania non è stata da meno: Ines e Francesco ci hanno portato a scoprire le sue più particolari sfaccettature, tra angoli nascosti e simboli storici, come il famoso ù Liotru. Nel nostro itinerario, abbiamo visitato la Piazza del Duomo, lo storico mercato del pesce e l’incantevole Berillo District, un quartiere di recente ristrutturazione in grado di coniugare perfettamente street art e natura, prima di fare un salto in spiaggia all’Afrobar, uno dei locali catanesi più in voga, parte del Network blu Vaping Friends. Parafrasando le parole di Francesco, Catania è senza dubbio una città intensa, caotica e bellissima.

L’ultima tappa del City Summer tour è stata a Rimini, patria di musica, cibo e divertimento. Qui, l’influencer Costantino ha guidato Ines nella sua città, mostrandoci anche angoli poco conosciuti e molto caratteristici come il Borgo San Giuliano, un quartiere di pescatori che la città di Rimini ha dedicato al suo compaesano più famoso, Federico Fellini, Maestro di arte e di cinema. Rimini è però soprattutto nota per le sue lunghe spiagge e noi, ovviamente, non potevamo non visitarle. L’attenzione per il litorale non è dovuta solamente agli storici stabilimenti balneari ma deriva dal fatto che da quest’anno le spiagge riminesi sono diventate smoke-free, per evitare il fastidio del fumo passivo e scoraggiare i bagnanti più indisciplinati che gettano i mozziconi di sigaretta sulla sabbia. Spiagge sulle quali, però, si è liberi di svapare, senza infastidire coloro che ci circondano. La nostra serata non poteva concludersi senza una tappa al Peledo, locale romagnolo del Network blu Vaping Friends, dove abbiamo brindato tutti insieme prima di andare a ballare. Del resto, come ci ha detto lo stesso Costantino, in riviera romagnola si fanno sempre le ore piccole!

Noi continuiamo ad essere indecisi su quale sia la città più cool dell’estate e quindi abbiamo chiesto a voi di votare... e l’avete fatto in tantissimi!

Senza ulteriori indugi, tra le tre città che abbiamo visitato insieme al Network blu Vaping Friends durante il nostro City Summer Tour, voi avete scelto la splendida Napoli.

È stata una sfida divertente e coinvolgente, “combattuta” ad armi pari. Quale sarà stato il fattore decisivo? Ve lo diciamo noi, che non siamo influencer, ma solo delle buone forchette!

Avete mai assaggiato il ragù napoletano? Vi consigliamo una scarpetta, fatta con del buon pane, in una ciotola di solo ragù napoletano. Sarà la cosa più indimenticabile che farete quest’estate!