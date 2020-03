Nel mare delle offerte telefoniche ecco la risposta Made in Italy

Basta prestare attenzione agli spot televisivi e radio, ai banner che ci appaiono durante le nostre navigazione in rete, alle affissioni per strada, in metropolitana o alla banchina del tram e dell’autobus per renderci conto di come da qualche anno è in corso una vera e propria battaglia tra operatori telefonici a colpi di offerte, controfferte, sms e chiamate senza limiti, giga.

Questo fatto d’altronde non deve sorprenderci: gli smartphone sono diventati parte integrante della nostra quotidianità - tanto che nel mondo si contano più sim che persone – e il mercato che gira intorno ai servizi telefonici è andato incontro a una crescita enorme.

Chiaramente, l’evoluzione dell’oggetto smartphone - sempre meno telefono cellulare e sempre più strumento polifunzionale e capace di connetterci in qualsiasi momento alla rete mettendoci nelle condizioni di usufruire degli straordinari potenzialità della tecnologia internet diventando di volta in volta navigatore, porta di accesso a siti di notizie, di contenuti multimediali, di canali social ecc… - ha spostato in maniera significativa il centro della battaglia tariffaria dai servizi di chiamata e invio/ricezione degli SMS alla fruizione del traffico dati e delle reti mobili.

Sulla spinta di questo cambiamento il mercato tariffario si è polarizzato sostanzialmente in due macro-blocchi.

Da una parte abbiamo gli operatori tradizionali - dotati di un’infrastruttura propria per la trasmissione di dati e informazioni – capaci di restituire all’utente una copertura pressoché totale del territorio e un servizio di alto livello in termini di velocità di connessione a fronte però di abbonamenti piuttosto cari.

Dall’altra ci sono gli operatori low cost che propongo offerte decisamente più competitive e accattivanti rispetto ai primi, lasciando però nell’utenza dubbi sulla copertura e sull’effettivo livello di servizio e connettività.

Ecco quindi riproporsi l’eterno dilemma: meglio puntare sulla convenienza o sulla certezza di un ottimo servizio?

Fortunatamente in Italia, grazie a Kena Mobile, è possibile scegliere contemporaneamente entrambe le alternative! L’operatore italiano più innovativo del mercato, infatti, propone offerte da urlo garantendo al tempo stesso un servizio di altissimo livello - con una copertura del 99% del territorio nazionale - appoggiandosi ad una rete di straordinaria qualità come è quella di TIM.

L’ultima imperdibile offerta di Kena Mobile rivolta ai clienti Iliad, Postemobile, Lycamobile e di altri MVNO include minuti e sms illimitati, 70 giga con connessione 4G e velocità di download fino a 30 Mbps senza prevedere né costi per l’attivazione né per il cambio sim.

L’abbonamento a 5,99€ al mese è facilmente sottoscrivibile online, direttamente dal sito, cliccando sul tasto “acquista”.

Ma non finisce qui! Kena Mobile ha l’offerta giusta per tutti. Qual è la più adatta a te?