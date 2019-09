Noleggio a lungo termine: ecco la novità!

Non c’è dubbio, negli ultimi anni il mondo della mobilità su strada sta vivendo un’evoluzione continua ed esponenziale. Tante le novità ormai entrate nella nostra quotidianità, dalle auto elettriche al carsharing, dalla rivalutazione di bici e monopattini anche elettrici, fino alla formula del noleggio a lungo termine per auto private e veicoli commerciali.

Ed è proprio in quest’ultimo settore che fa il suo esordio un’ulteriore novità: la formula Pay-per-use, destinata a ritagliarsi un posto di tutto rilievo, suscitando sicuro interesse soprattutto tra particolari categorie di automobilisti: quelle che necessitano di una vettura solo in particolari periodi dell’anno o che la utilizzano prevalentemente in città e con basse percorrenze (inferiori ai 10.000 km/annui). Già, perché se in un noleggio a lungo termine “Pay-per-use”, si paga solo per quello che si usa, e quindi si paga a chilometri percorsi, allora non verranno sprecati i tempi di sosta e di parcheggio in cui la vettura non viene utilizzata.

Ma come funziona nello specifico la nuova formula Pay-per-use? Ce lo spiega Autoinsconto.it, uno dei più importanti broker del settore che, a tal proposito, ci illustra una proposta particolarmente interessante di Leasys, società di noleggio del gruppo FCA.

Autoinsconto.it ci spiega che la classica formula del noleggio a lungo termine prevede un canone fisso mensile con cui si coprono tutte le principali spese di gestione della vettura, dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie alle polizze RCA, furto e incendio, danni al veicolo, all’assistenza stradale h24, al bollo annuale. Un ottimo sistema per semplificare la gestione del veicolo e sollevare l’automobilista da tutte quelle problematiche burocratiche e relative a scadenze e manutenzioni, oltre che un bel modo di eliminare spese impreviste dovute a inconvenienti, incidenti e malfunzionamenti relativi al mezzo

La particolarità dell’innovativo servizio Pay-per-use proposto da Autoinsconto.it, invece, sta nel suo potersi sdoppiare. Un canone mensile molto basso e che rimane fisso, a cui si affianca una quota variabile stimata in base ai chilometri effettivamente percorsi, verificati dalla T-Box Mopar Connect, un apparecchio installato a bordo del veicolo. L’offerta prevede un programma di noleggio, comprensivo di tutti i servizi del noleggio a lungo termine, con una durata di 48 mesi e senza alcun anticipo. Il servizio è attivabile su varie tipologie di vetture, ma il consiglio è di approfittare della vera promozione di Autoinsconto.it, che mette sul piatto un’accoppiata veramente interessante, permettendo di attivare la formula Pay-per-use su Jeep Renegade 1.6 Multijet Longitude a un prezzo di noleggio decisamente unico e conveniente: canone fisso mensile di 199€ (iva inclusa) a cui andrà aggiunta una tariffa chilometrica di 0,18 €/km. Inoltre eccezionalmente per questa fase di lancio, è previsto che i primi 1000 km siano omaggiati

E allora facciamoci due conti in tasca e vediamo un paio di esempi di calcolo rata, sulla base dell’offerta sulla Jeep Renegade di Autoinsconto.it.

1° esempio. Percorrendo 5.000 km all’anno il conto è semplice: 0,18€ x 5.000 km= 900€ all’anno. Il che significa spendere 75€ al mese, a cui aggiungiamo la quota fissa di 199€. Totale rata mensile: 274€ (IVA inclusa).

2° esempio. Percorrendo 10.000 km all’anno: 0,18€ x 10.000= 1.800€ all’anno. Ogni mese saranno quindi 150€ di quota variabile da aggiungere ai 199€ di canone fisso. Totale rata mensile: 349€ (IVA inclusa).

La spesa per una vettura in una famiglia media è statisticamente la seconda più importante, dopo quella affrontata per l’abitazione. Con il noleggio a lungo termine di Autoinsconto.it si abbattono i costi imprevisti che possono minare il budget familiare e ci si può semplificare la vita non preoccupandosi più della gestione del veicolo e delle incombenze burocratiche e assicurative a esso collegate.

Classico o Pay-per-use, il noleggio a lungo termine di Autoinsconto.it rappresenta indubbiamente il futuro su strada.