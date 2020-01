Noleggio a lungo termine: una formula sempre più apprezzata da privati e famiglie

Il noleggio a lungo termine è ormai entrato a pieno diritto tra le alternative di mobilità a disposizione delle aziende e delle famiglie italiane. Un buon compromesso tra l'acquisto di un'auto nuova, spesso però troppo dispendioso, e quello di un veicolo usato, che porta invece con sé, sul lungo periodo, incognite sulla sua reale affidabilità nel tempo.

Con il noleggio a lungo termine l'automobilista paga, infatti, un canone fisso mensile che copre le principali spese di gestione del mezzo. Per un periodo massimo di cinque anni, si potrà guidare un'auto nuova con la relativa polizza RCA e con annesse le altre garanzie assicurative più comuni come furto e incendio, danni al veicolo e assistenza stradale h24. Oltre a queste spese, sono compresi nella quota mensile anche il bollo annuale e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi, con un'unica e certa spesa mensile si guida un'auto sempre nuova, ci si tutela dalle noiose scocciature burocratiche tipiche delle scadenze legate al veicolo e ci si protegge da spese impreviste dovute a incidenti e malfunzionamenti della vettura. Tutto compreso, insomma!

Non per niente è una formula che, nata come alternativa efficace per aziende dai parchi auto importanti, sta trovando oggi sempre più l'apprezzamento di privati e famiglie che hanno invece l'esigenza di spendere poco e usufruire di un servizio completo.

È per questo che i migliori broker di autonoleggio a lungo termine, come Autoinsconto.it, leader del settore, si stanno attrezzando per soddisfare a tutto tondo questa categoria di clientela, orientando e differenziando sempre più il proprio servizio sulle necessità delle famiglie e dei privati con offerte che evolvono continuamente e formule nuove e specifiche.

Nel 2019 Autoinsconto.it aveva proposto la formula Pay-per-use, riscontrando da subito un grande successo tra gli automobilisti che utilizzano l'auto solo in particolari periodi dell'anno o prevalentemente in città e con percorrenze inferiori ai 10.000 km annui. Il Pay-per-use prevede, infatti, un comodo e conveniente sdoppiamento della spesa, con un canone mensile fisso molto basso a cui si affianca una quota variabile calcolata sulla base dei chilometri realmente percorsi. La T-Box Mopar Connect, un'apparecchio installato a bordo della vettura, è in grado infatti di verificare l'effettiva percorrenza della vettura. I servizi compresi nel prezzo sono quelli del noleggio a lungo termine classico, con una durata di 48 mesi e senza alcun anticipo. Insomma, con Pay-per-use si paga solo per quello che si usa, senza spese relative ai tempi di sosta e di parcheggio in cui il veicolo non viene di fatto utilizzato.

Una soluzione, questa, tagliata sulle particolari esigenze di un target molto specifico, così come lo è il nuovo servizio Come nuovo. Con questa ulteriore formula Autoinsconto.it propone utilitarie con pochissimi chilometri all'attivo, oppure rientrate da precedenti noleggi, ma che di fatto sono "come nuove". E allora si potranno noleggiare, ad esempio, Fiat 500 e Panda a benzina praticamente nuove per un massimo di 48 mesi o 60.000 km (circa 15.000 km all'anno) affrontando un canone mensile di soli 209 euro IVA inclusa. Anche in questo caso, compresi nella quota fissa ci saranno tutti i classici servizi del noleggio a lungo termine classico, con in aggiunta la polizza kasco.

Il noleggio a lungo termine di Autoinsconto.it si sta evolvendo giorno dopo giorno con soluzioni e declinazioni sempre nuove, pensate per adattarsi a tutte le esigenze e a tutte le tasche.

E allora automobilisti, siete avvisati! Da oggi si cambia auto e soprattutto mentalità guidando vetture sempre nuove con poca spesa e tanta resa.