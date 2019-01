OPEN CITY: l’ultima tappa del nostro giro d’Italia a un giga al secondo

A Venezia abbiamo appreso come sia possibile modernizzare le infrastrutture senza minacciare l’incredibile patrimonio artistico che caratterizza il nostro paese.

A Palermo è stato dimostrato come connessione super veloce significhi concretamente maggiori opportunità per le nuove generazioni e allineamento del sistema paese.

Torino è stata la prova di quanto la vita lavorativa di tutti i giorni può essere stravolta dalal tecnologia, ovviamente in positivo.

E ora, andiamo a Pisa, per aprire i nostri orizzonti iniziando ad immaginare una fusione tra arte e fibra per evolvere il sistema di fruizione del nostro patrimonio artistico, per un turismo all’avanguardia capace di potenziare il settore turistico.

È sempre più evidente la correttezza del motto di Open Fiber: “per rompere con il passato, bisogna rompere”.

E vedendolo applicato nel contesto reale, è chiaro che questa rottura altro non è che fare spazio a una fiorente crescita.