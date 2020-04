Pasqua con i tuoi? Quest’anno stiamo vicini anche se distanti!

Mancano ormai pochi giorni alla Pasqua che quest’anno, purtroppo, ci apprestiamo a vivere in modo del tutto inedito. L’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese, infatti, renderà impossibili i grandi pranzi in compagnia e le lunghe giornate intorno alla tavola con i propri parenti dovranno essere rimandate al prossimo anno: un sacrificio necessario che compiamo oggi per poter tornare alla normalità quanto prima e poter finalmente condividere i momenti speciali insieme ai nostri cari.

Ciò non toglie che la solitudine imposta da questa quarantena possa risultare emotivamente pesante, soprattutto per chi ha poca confidenza con la tecnologia e con le videochiamate, che possono “avvicinare” almeno virtualmente, chi si trova a distanza.

Ma è in questi momenti di difficoltà che emerge una spinta solidale unica e commovente, nella consapevolezza che solo affrontando insieme e compatti i problemi si può venirne a capo.

Ecco allora il fiorire di numerose iniziative orientate in questa direzione. E anche Bauli risponde presente all’appello con la nuova campagna #PasquaConITuoi: l’azienda di Verona metterà infatti i propri spazi pubblicitari in TV, e i canali digital del brand, a disposizione di chi desidera condividere con un video-messaggio il proprio affetto per i genitori, i nonni e i familiari in questo momento lontani da loro. Che sia un saluto da parte del nipotino che vive a tanti chilometri o un abbraccio “virtuale” per gli zii che non si vedono da tempo, Bauli offre a tutti l’opportunità unica di sentirsi vicini anche se distanti.

Come partecipare? Molto semplice: sarà sufficiente pubblicare su Instagram una Story con i propri auguri virtuali, utilizzando l’hashtag #PasquaConITuoi e taggando @Bauliitalia.

I contenuti saranno poi selezioni e montati in alcuni spot che verranno trasmessi sui principali canali nazionali televisivi e online durante la settimana che precede la Pasqua.

Un’occasione unica e speciale, insomma, per tutti coloro che si troveranno costretti a vivere la Pasqua lontano dalla propria famiglia e a cui potranno, grazie all’iniziativa di Bauli, regalare una sorpresa emozionante e speciale.