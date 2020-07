Pasta, amici e fantasia: ecco la ricetta per un'esperienza culinaria irripetibile

Chi non ci ha fatto un pensierino almeno una volta: togliersi lo sfizio e andare a mangiare in un ristorante stellato. Assaporare piatti diversi dal solito, ricercati e unici, provare sapori e profumi che solo uno chef stellato è in grado di creare con esperienza, creatività e l'utilizzo di ingredienti di prim'ordine.

Ebbene, oggi per gustare una cena firmata da uno chef stellato non serve prenotare con mesi d'anticipo il ristorante più rinomato della città o prosciugare il conto in banca per offrire un pasto sublime ad amici e parenti. Oggi basta scattare una foto!

Bisogna solo alzare gli occhi al cielo, puntare la fotocamera dello smartphone e immortalare il cielo azzurro del nostro Bel Paese. La cosa pare intrigante, non è vero? Ma del resto, quando si tratta di mangiare, per noi italiani tutto diventa subito più interessante. In questo caso è Barilla ad attirare la nostra attenzione mettendoci sulla tavola un bel piatto di pasta con il nuovo Concorso Barilla "Insieme sotto il cielo d'Italia".

Il premio del concorso sarà una cena con menù firmato da uno chef stellato, cucinata dagli esperti chef di Academia Barilla, preparata a vista su un food truck Barilla proprio sotto casa tua e servita direttamente a te e ad altre 9 persone che deciderai di invitare a casa per l'occasione. Ma attenzione, non sarai il solo a vincere, perché in palio ci sono ben 80 cene di questo tipo, che attraversano tutte le regioni italiane.

Ma veniamo al sodo. Partecipa e vinci in tre semplici mosse:

1° step: fotografare la confezione della nuova pasta Barilla usando come sfondo il cielo azzurro della tua città. Basta un click!

della nuova pasta Barilla usando come sfondo il della tua città. Basta un click! 2° step: caricare la foto sul sito del concorso e scoprire subito quanto sono simili l'azzurro del cielo e quello della nuova confezione azzurra della pasta Barilla. A proposito, l'avete già vista, vero? Azzurrissima!

sul sito del concorso e scoprire subito quanto sono simili l'azzurro del cielo e quello della nuova confezione azzurra della pasta Barilla. A proposito, l'avete già vista, vero? Azzurrissima! 3° step: ambire alle stelle... della cena più esclusiva dell'estate. Le foto più originali saranno premiate, infatti, da una giuria di qualità formata da fotografi e influencer legati al mondo della fotografia. Certo, la creatività non basta per far partire dallo stabilimento Barilla il food truck pieno di prelibatezze, perchè verrà valutato, della foto e del cielo immortalato, anche il livello di somiglianza più affine all'#AZZURROBARILLA.

Partecipa e vinci!