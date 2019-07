Per un evento esclusivo serviva la location perfetta

Il 25 giugno scorso è accaduto qualcosa di unico, un evento esclusivo che ha visto come ospiti d’eccezione lo chef stellato Giancarlo Morelli e il pluripremiato bartender Bruno Vanzan. Insieme, i due hanno accolto più di 400 invitati con un catering di lusso nel quale spiccavano il cooking show per la preparazione del celeberrimo risotto alla milanese con riduzione di vino rosso dello chef Morelli e la selezione di 4 cocktail creati in esclusiva da Vanzan: Ghibli, Levante, Quattroporte e Gran Cabrio.

Se questi cocktail vi dicono qualcosa, il motivo è molto semplice: sono ispirati ai nomi di quattro modelli della gamma Maserati. Già, perché l’evento è stato organizzato da Rossocorsa, storica concessionaria Ferrari e Maserati, per inaugurare la nuovissima sede di Cinisello Balsamo, dedicata esclusivamente al marchio del Tridente, e per presentare in anteprima l’ospite più atteso, l’ultimo modello Maserati: Levante Trofeo, il SUV dalla potenza incontenibile.

Per la sua presentazione in anteprima è stata ricreata, tra lo stupore degli ospiti, nientemeno che una tempesta perfetta, a ricordarne il nome, Levante, e la potenza dirompente che sprigiona il nuovo SUV. Una volta svelato, poi, questo ha mostrato tutte le sue caratteristiche più affascinanti.

Parlando di Levante Trofeo, la prima cosa da fare è aprire il cofano e dare un’occhiata al motore, un V8 Twin Turbo di 3,8 litri riprogettato e migliorato rispetto a quello dell’ammiraglia Quattroporte GTS, in grado di sviluppare una potenza di 580 CV a 6.250 giri/min e di calibrarsi perfettamente al sistema di trazione integrale intelligente Q4 di Levante Trofeo. Insomma, uno dei motori più potenti mai montati su una Maserati, che fa di Levante Trofeo il SUV più veloce sul mercato europeo con i suoi 299 km/h raggiungibili e con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi.

Una vocazione sportiva da granturismo, quindi, che si associa però all’innata eleganza di Maserati sia negli spazi interni che nei dettagli esterni. L’abitacolo, infatti, è un concentrato di soluzioni esclusive e particolari esaltanti, come le finiture interne in fibra di carbonio opaca, i tappetini con la scritta Trofeo in metallo, l’orologio Maserati con quadrante esclusivo, il logo “Trofeo” ricamato sui poggiatesta, e soprattutto i sedili sagomati rivestiti di pregiata pelle “Pieno Fiore”, morbidissima al tatto, che, grazie al metodo di concia naturale, sviluppa con il tempo caratteristiche inimitabili che le danno una personalità unica.

Il design esterno non è da meno, con i cerchi Orione da 22” in alluminio forgiato, il cofano motore ridisegnato con due grintose aperture per l’aria e le prese d’aria laterali più aggressive con due alette aerodinamiche a dare maggior stabilità. E ancora, splitter inferiore, mostrine delle prese d’aria anteriori, minigonne laterali ed estrattore posteriore, tutti in fibra di carbonio laccata ultraleggera. Chiude l’estetica esterna il posteriore largo e muscoloso con i quattro terminali di scarico ovali e lo speciale logo “Saetta” montato sull’iconico montante posteriore.

Insomma, Maserati propone un SUV che si pone ai vertici della propria categoria per potenza, eleganza e prestazioni. Era inevitabile, dunque, che per dare a Levante Trofeo un degno benvenuto in società, venisse scelta una location più che perfetta, quale l’ampia e immacolata officina della nuova sede Rossocorsa di Cinisello Balsamo in Via Sibilla Aleramo 1, nuovo punto di riferimento per la vendita e l’assistenza Maserati nell’area di Milano Nord, Monza e Brianza.

Ma, in fondo, questa nuova struttura dedicata al Tridente è solo un’ulteriore espansione, in un territorio a forte presenza di appassionati di auto sportive, del marchio Rossocorsa, già presente in Lombardia, Piemonte e Liguria con diversi show room, essendo da 25 anni concessionaria ufficiale Ferrari e Maserati.

Rimaniamo tutti in fremente attesa, dunque, di poter toccare con mano Levante Trofeo, negli show room Rossocorsa.