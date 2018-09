You’re planning a “vacancy”? Ma non scherziamo!

Nella lingua inglese esistono molte parole dal suono simile a parole italiane che in realtà significano tutt’altro o che, seppur simili, possono deviare completamente il senso di una frase. Si chiamano “falsi amici” (false friends) e sono forse le parole più insidiose quando si ha una conoscenza limitata del vocabolario. Esiste una lunga lista di termini, che solitamente durante gli anni di scuola sono i più ostici da imparare assieme ai phrasal verbs.

E se per i phrasal verbs il problema principale è forse mnemonico, perché si devono imparare a memoria il lungo elenco e le piccolissime differenze (soprattutto per chi non ha una gran confidenza con l’apprendimento delle lingue straniere) nel caso dei false friends è proprio la sonorità a trarre in inganno. Sono parole praticamente uguali alle nostre e per questo entrano nella nostra mente con molta più facilità, ma poi è difficile sradicarne l’uso.



Spesso è l’etimologia latina del termine a generare l’equivoco. Vacancy, ad esempio, non ha niente a che vedere con una vacanza nel senso di ferie, ma è molto più inerente al concetto di “vacante” nella sua accezione di posto o spazio vuoto. Infatti si utilizza principalmente per indicare posti di lavoro liberi, cioè offerte di lavoro, oppure stanze di albergo non ancora occupate. Ovviamente se avete bisogno di un bel periodo di relax, quello che fa per voi è “to go on holiday”!



Oggi saper parlare l’inglese è fondamentale. Non solo perché a si usano nel lessico corrente una moltitudine di termini stranieri di cui spesso non conosciamo il significato, ma perché è necessario per poter comunicare seguendo il passo della globalizzazione.

Tutti i lavori oggi richiedono una conoscenza delle lingue e l’inglese è ancora sul podio delle più importanti. In un mondo dove il mercato del lavoro è in continua mutazione essere al passo con i tempi diventa un requisito d’obbligo per essere competitivi, non solo per incarichi di rilievo, ma anche se si ricoprono ruoli di base.



Inoltre, non è solo nel campo lavorativo che si è in sostanza obbligati. Anche solo per diletto, la conoscenza della lingua inglese è diventata di primaria importanza. Dal poter guardare un film o una serie tv in lingua originale al riuscire a capire il linguaggio dei giovani che è sempre più colorato da espressioni inglesi spesso italianizzate. Il turismo utilizza l’inglese come lingua internazionale e una grande fetta dei siti d’informazione sul web è in inglese.

Conoscere un’altra lingua è importante per cultura personale e a volte è necessaria anche solo per soddisfare qualche curiosità, come ad esempio riuscire a capire i testi delle canzoni.



L’inglese ha il vantaggio inoltre di avere una grammatica piuttosto semplice e per impararla nel modo giusto c’è bisogno di quattro elementi fondamentali, gli stessi che da bambini ci hanno permesso di padroneggiare l’italiano: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Listening, speaking, reading and writing.



I corsi del British Council, ad esempio, sono sostenuti da insegnanti madrelingua esperti e qualificati, che seguono un approccio testato a livello mondiale con le quali si possono ottenere progressi in tutte e quattro le capacità linguistiche fondamentali.

