Pranzo di lavoro all’italiana? #FastGood è la nuova tendenza

Avete mai chiesto a uno straniero in visita cosa gli è piaciuto di più dell’Italia? La prima risposta è sempre la stessa: il cibo. Già, quando si parla di mangiar bene la prima cucina che viene in mente è senz’altro quella nostrana. Questo perché la dieta mediterranea unisce gustose e forti tradizioni regionali a prodotti genuini, freschi e di qualità superiore.

D’altro canto però la nostra cucina è stata in grado, nel tempo, di adattarsi a contaminazioni provenienti dall’estero, non tanto sui piatti cucinati, quanto sulle tempistiche di consumo. Pensate alla vita frenetica di chi, tutti i giorni, consuma pasti nella risicata oretta di pausa dal lavoro o di chi non ha proprio il tempo di attendere la preparazione di un pasto decente.

A risolvere queste situazioni ci ha pensato la moda, come ben sappiamo non troppo salutare, dei fast food, a dimostrazione di quanto le proposte culinarie, in questo caso americane, siano penetrate a fondo nel Bel Paese, condizionandolo. Oggi però si assiste a un’inversione di tendenza in quanto, non solo tutti noi, ma anche le stesse aziende italiane sono diventate più sensibili all’argomento “cibo e salute” e hanno deciso di rispondere a tono ai fast food, cercando di sensibilizzare maggiormente la propria clientela a tornare, anche in occasione dei pasti più veloci o frettolosi, alla buona vecchia cucina italiana, a prodotti sì rapidi da preparare e consumare, ma che siano anche salutari, freschi e genuini. Insomma, un toccasana per ricominciare con più energia la propria giornata lavorativa.

Non è una casualità che, primo fra tutti a proporre un vero e proprio decalogo del mangiar sano e veloce, sia uno storico caseificio italiano, un produttore di formaggi freschi, di alimenti semplici, che non richiedono lavorazioni particolarmente articolate, ma soprattutto buoni, equilibrati e senza conservanti.

Il Caseificio Fratelli Nobili, stilando Le 10 regole del #FastGood, dà alcune dritte a tutti quelli che non hanno tempo per preparare piatti complicati e sono sempre di corsa, a tutti coloro che, nonostante il poco tempo a disposizione, non vogliono rinunciare al buon cibo e a una pausa pranzo gustosa e rilassata. Insomma, l’idea alla base del decalogo è quella che, unendo semplici dettagli di preparazione e cibi freschi, si possa creare un ottimo piatto gourmet, che sia buono per il palato e rinvigorente per la salute.

Il Fast Good è la nuova tendenza in fatto di cucina italiana, un concetto che unisce la rapidità alla bontà, il gusto alla salute, il mangiar bene al farsi del bene e al sentirsi bene, la soddisfazione che solo un cibo prelibato sa dare alla semplicità nella sua preparazione. E se sembra quasi impossibile trovare tutto ciò in unico prodotto, ci pensa il Caseificio Nobili a farci ricredere, unendo, nei propri formaggi, freschezza, materia prima di qualità e origine italiana, con il giusto pizzico di passione, amore e attenzione messi tutti i giorni nel proprio lavoro, grazie anche all’ausilio delle migliori tecnologie.

Qual è la prima regola del Fast Good? Parlare a tutti del Fast Good.

Solo così si tornerà a dare la giusta importanza a un momento fondamentale delle proprie frettolose giornate: il pasto. Solo così si tornerà a pensare a esso non più come un ostacolo nei confronti delle altre incombenze lavorative, ma come un momento necessario per il recupero delle energie, come una buona abitudine da mantenere viva, anche se per brevi ma intensi momenti di puro gusto.

Il Caseificio Fratelli Nobili con queste sue indicazioni sul mangiar sano e veloce, riconsegna al cibo il ruolo di protagonista per cambiare il mondo del cibo “Fast” e per renderlo finalmente e realmente “Good”.