Pronti per un nuovo viaggio fatto di mare, sole, canzoni e tante tante emozioni?

C'è chi le vacanze le ha già belle che finite, chi sta preparando i bagagli proprio ora, pronto a passare le prossime due settimane su qualche isoletta in mezzo al mare e chi, di vacanze, quest'anno non ne farà affatto. In ciascuno di questi casi però, una cosa è certa: a settembre saremo tutti qui a rimpiangere di non aver preso più sole, di non aver fatto più bagni, di non aver ballato abbastanza, di esserci lasciati sfuggire quella conquista sulla spiaggia. Non preoccupatevi, non sono rimpianti, è solo nostalgia.

Ma quest'anno ci sarà modo di vincere la nostalgia e tornare a respirare la magica atmosfera vacanziera, ve lo assicuro. A settembre vi portiamo tutti sull'Isola di Kalokairi, in Grecia. Vi dice niente? Eppure ci siete già stati almeno una volta...grossomodo una decina d'anni fa, mese più mese meno.

Anche quest'anno, come fece dieci anni fa, l'isoletta greca vi ospiterà solo per un paio d'ore, le più divertenti e travolgenti della vostra vita. Sì, perché vi scatenerete ancora una volta al ritmo degli ABBA, sarete circondati da donne stupende e uomini affascinanti e avrete modo di ritrovare vecchi amici come Maryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan...

Insomma, ora l'avrete capito: Mamma Mia! è tornato! Il musical, che nel 2008 ha sbancato i botteghini dei cinema di tutto il mondo, torna il 6 settembre in Italia, con una storia che, non solo riprenderà là dove si era interrotta, ma che racconterà anche di ciò che veniva solo accennato nel primo film: il passato dei protagonisti, cioè il fulcro su cui si basavano tutte le vicissitudini della futura sposina Sophie (Amanda Seyfried) alla ricerca del suo vero padre.

La Universal, con Mamma Mia! Ci Risiamo, ci regala un sequel, o un prequel se preferite, che ci farà rivivere emozioni e storie che pensavamo di esserci lasciati alle spalle, ma che, dentro di noi, non abbiamo mai dimenticato. Vi ricordate la stilosissima salopette di Donna (Maryl Streep)? E l'esilarante spettacolo di Donna e le Dynamos? E l'improbabile amicizia del trio di possibili padri della protagonista composto da Sam, Bill e Harry (Colin Firth, Pierce Brosnan e Stellan Skarsgard)? Indimenticabili, è dire poco.

Ebbene quest'anno torneranno tutti a ballare, a cantare e a farci sognare al ritmo sfrenato degli ABBA, colonna sonora che ha reso indimenticabile il primo film. Con Mamma mia! Ci risiamo, alternando passi avanti e sguardi indietro nel tempo, scopriremo come le relazioni createsi tra i protagonisti nel passato, abbiano ripercussioni nel loro presente, scopriremo come si sono conosciute e formate le Dynamos ai tempi dell'università, come Donna abbia viaggiato in giro per l'Europa e sia approdata infine sull'isola di Kalokairi e, soprattutto, sapremo finalmente tutti i dettagli su come abbia conosciuto i tre uomini della sua vita e su come abbia concepito una bambina con uno di loro. Ma scopriremo anche che fine hanno fatto i nostri personaggi preferiti da quel lontano 2008 in cui ci siamo letteralmente innamorati di loro. Sophie e Sky saranno sposi felici? Donna e Sam staranno ancora insieme? Quali altre sorprese ci regaleranno questa volta?

E per non farvi mancare proprio niente, quest'anno farete anche la conoscenza di nuovi ed esilaranti personaggi. Se vi dicessi che, al gruppo di celebrità suddetto, si sono aggiunti niente meno che Andy Garcia, Cher, Lily James e tanti attori affermati che interpreteranno le versioni più giovani dei nostri beniamini?

Mamma mia! Ci risiamo è una storia sulla famiglia, sull'amicizia e sul credere sempre in sé stessi, è un viaggio sentimentale tra passato e presente, luminoso, pieno di gioia e grandi emozioni, con la magica e irresistibile musica degli ABBA in sottofondo, è un'iniezione di ottimismo, vitalità ed entusiasmo che non potrà fare altro che contagiare tutti coloro che vorranno lasciarsi andare. Insomma, gli ingredienti che ci hanno fatto amare il primo Mamma Mia! ci sono tutti, e ce n'è pure qualcuno in più, parecchio gustoso, che ci farà emozionare ancora.

Non vi resta quindi che fare i bagagli e partire, perché siete tutti invitati il 6 settembre al cinema, per assistere all'inaugurazione dell'Hotel Bella Donna, sull'isola di Karokairi e, chissà, magari scopriremo finalmente chi è il padre di Sophie…