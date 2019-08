Pronto a salpare con il più grande catamarano del Mediterraneo?

Il mare e la sua traversata, da sempre, rappresentano un’irresistibile attrazione: solcare quelle acque, che si perdono fino alla linea dell’orizzonte, conduce la mente all’idea di libertà e all’esplorazione di nuovi confini.

Se questo discorso è vero in generale, da oggi, lo è a maggior ragione per gli abitanti della Sicilia e di Malta: a collegare le due isole, è finalmente arrivato il catamarano più grande del Mediterraneo!

Il San Giovanni Paolo II, l’ultimo arrivato della flotta di Virtu Ferries Limited – azienda leader nel trasporto di passeggeri e veicoli commerciali – riscrive le regole della traversata combinando i più recenti avanzamenti tecnologici della navigazione. Il nuovo catamarano, infatti, assicura un ampio confort con: 900 posti passeggeri, distribuiti tra quattro saloni di lusso, due ponti e ampie aree all’aperto, e ulteriori spazi pronti ad ospitare 23 mezzi di trasporto pesanti e 167 automobili.

Stazza invidiabile che non sacrifica, tuttavia, la velocità di crociera, superiore a 38 nodi (circa 70 km/h), permettendo all’utenza di spostarsi da un’isola all’altra in circa 90 minuti. Lo scafo, realizzato sulla base delle avanguardistiche tecniche di prova della Fluidodinamica Computerizzata (CFD), consente al San Giovanni Paolo II di infrangere le onde restituendo ai passeggeri un viaggio al riparo dalle insidie del mare.

Un progetto ambizioso, sostenuto da un imponente investimento, con un obiettivo ben preciso: rivoluzionare il trasposto di passeggeri e merci tra le due isole.

E, cosa non da poco, il tutto è realizzato con un occhio di riguardo per l’ambiente: il San Giovanni Paolo II, infatti, è stato progettato e costruito in conformità al Regolamento Marittimo dell'UE sulle Green Policy. Grazie alla tecnologica dei motori MTU, che soddisfano gli standard IMO Marpol Annex VI Tier II, e regolano le emissioni di gas di scarico, il catamarano si pone la missione di ridurre l’inquinamento atmosferico locale e globale.

Veloce, comodo, capiente ed ecologico: il catamarano San Giovanni Paolo II permette di vivere un’esperienza di navigazione nel Mediterraneo appagante e unica.

Ma non finisce qui! Le condizioni di prenotazione, infatti, sono estremamente convenienti e flessibili, specialmente se rapportate alle politiche delle compagnie aeree. Puoi: effettuare gratuitamente il cambio nominativo cedendo il tuo biglietto a un amico, sostituire il veicolo da portare a bordo senza il pagamento di penali, portare il tuo bagaglio senza preoccuparti di peso e dimensioni.

E se, con i tuoi amici storici, decideste di regalarvi il viaggio a Malta di cui parlate da un po' ma, all'ultimo secondo, il più sfortunato del gruppo vi annunciasse la sua influenza? Beh tutti voi potreste cambiare, senza alcun costo aggiuntivo, le date dei vostri biglietti... così le vostre vacanze sarebbero salve!

Infine, per il tuo viaggio, nessuna commissione per pagamenti con carta di credito e tariffe scontate per i veicoli commerciali sotto i 5 metri di lunghezza.

L’estate è nel suo pieno, le spiagge maltesi e siciliane ti aspettano: prenota il tuo prossimo viaggio, ora, è più semplice.