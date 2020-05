Quotazione dell’oro alle stelle, una soluzione per risolvere i problemi di liquidità

Madri di famiglia, elettricisti, anziani pensionati e giovani free lance sono figure molto diverse tra loro, che però hanno una necessità comune: far fronte alle spese quotidiane in un periodo in cui molti di loro hanno perso il lavoro e, nonostante ciò, devono sostenere i propri cari.

Da nord a sud il Coronavirus ha dato vita ad un’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica e sociale: in alcuni casi è risultato estremamente difficile adeguare il proprio lavoro alle nuove disposizioni di sicurezza, per non parlare di quegli esercizi commerciali che, durante il lockdown, si sono trovati costretti a sospendere completamente la propria attività.

Moltissime persone si sono, così, trovate costrette ad escogitare nuovi modi per reperire quei fondi di cui avevano bisogno.

Tra le diverse soluzioni, una delle più gettonate, certe e immediate per ottenere la liquidità necessaria a sostenere le spese quotidiane è quella di rivolgersi ai Compro Oro.

Il motivo è piuttosto semplice: l’operazione è pressoché immediata, inoltre l’oro è,oggi, ai massimi storici, mantenendosi su quotazioni molto sopra la media, permettendo così di monetizzare molto di più rispetto a quello che avveniva anche solo 12 mesi fa

Ci conferma questa tendenza l’AD di Oro in Euro, Nicola Laurenza: “Vediamo molte facce nuove, non solo i nostri clienti fidelizzati: tanti giovani tra i 25 e i 40 anni in attesa di ricevere i soldi della Cassa Integrazione e molti lavoratori autonomi che non hanno ricevuto o sono ancora in attesa del sospirato sostegno economico dallo Stato e che si rivolgono a noi per liquidità immediata”.

Anche se non si tratta di un’azione facile, è effettuata con grande dignità e determinazione, frutto di una seria valutazione di pro e contro. Questo diventa evidente quando si nota il sollievo sul volto dei clienti: il contante che ricevono servirà, infatti, per pagare le bollette, fare la spesa, saldare una rata del mutuo, offrendo un momento di respiro.

Di fronte a questa fotografia, anche le associazioni di categoria hanno sottolineato l’utilità del settore per le molte persone in difficoltà economica, ma anche il pericolo che questa possa al tempo stesso favorire attività di usura e abusivismo, a danno degli operatori onesti e dei cittadini.

Il patron di Oro in Euro consiglia, quindi, di prestare massima attenzione alle possibili truffe, segnalando qualsiasi attività non segua le norme e le regolamentazioni previste per legge.

È bene diffidare di chi:

- promette valutazioni straordinarie

- non rende visibile la pesatura del gioiello

- non richiede i documenti di identità.

Se pensi che questa soluzione possa fare al caso tuo, oppure desideri solo maggiori informazioni, puoi reperirle visitando il sito di Oro in Euro.