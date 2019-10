Ricchezza personale: un valore da proteggere

Nell’immaginario collettivo il concetto di ricchezza viene quasi sempre associato al possesso di beni materiali e a portafogli ingenti.

Sebbene lecita, tale correlazione si rivela lacunosa in quanto esclude elementi fondamentali che concorrono a determinare una vera prosperità. Oltre a salvaguardare i beni finanziari, infatti, risulta più che mai importante tutelare quella che è la nostra vera ricchezza personale: la salute e la capacità di produrre reddito fino alla pensione.

Questi due valori costituiscono i tasselli fondamentali per conseguire la serenità di vivere il presente senza la preoccupazione di far fronte a imprevisti economici che potrebbero gravare significativamente sul bilancio famigliare e sul futuro dei propri cari.

Come tutelare allora questi due preziosissimi “capitali”? Proteggendosi per tempo con strumenti mirati.

Mediolanum Assicurazioni ha creato due soluzioni assicurative specifiche pensate per dare sicurezza e serenità.

Mediolanum Capitale Salute è la polizza dedicata al rimborso delle spese sanitarie da infortunio o malattia, pensata per offrire una copertura che può durare anche per tutta la vita usufruendo di un’assistenza di qualità in strutture attentamente selezionate su tutto il territorio Italiano. Prevede una copertura sanitaria ampia e diversificata grazie a diversi livelli di garanzie, da quella base, il ricovero ospedaliero notturno, fino a tre step opzionali: dagli interventi chirurgici, agli esami diagnostici, alle visite specialistiche, fino a comprendere le spese per cure odontoiatriche e l’acquisto di occhiali.

Dedicata al singolo e al suo nucleo familiare è una polizza componibile e personalizzabile sui propri bisogni ed esigenze.

Per visualizzare nel dettaglio l’offerta della polizza Mediolanum Capitale Salute clicca qui.

Con la polizza Mediolanum Capitale Umano, invece, è possibile tutelare il capitale umano di ciascun individuo, inteso come la capacità di produrre reddito, un valore molto importante, non solo per il singolo individuo ma per l’intera famiglia, che è necessario proteggere adeguatamente da eventi imprevisti che potrebbero modificare la propria situazione economica. Come? Personalizzando la propria polizza, a copertura dei rischi da infortunio e malattia, tramite la selezione di differenti garanzie, franchigie e massimali.

Per visualizzare nel dettaglio l’offerta di Mediolanum Capitale Umano clicca qui.

Due soluzioni flessibili, moderne e modulabili a piacere, dunque, che ben si possono adattare a diverse tipologie di famiglie e lavoratori. Il tutto supportato dalla comodità dei siti web tramite cui accedere alle prestazioni o comunicare eventuali sinistri.

La protezione del proprio presente e del proprio futuro sono concetti ancora troppo sottovalutati in Italia, così come la reale utilità di una valida assicurazione che tuteli la persona. Assicurarsi con Mediolanum Capitale Salute e Mediolanum Capitale Umano significa non solo proteggere la salute propria e dei propri cari, ma anche le esperienze vissute, le competenze acquisite, le emozioni nate all’interno del nucleo familiare. Questi, in fondo, sono i valori che costituiscono la nostra vera ricchezza e che portano in ciascuno di noi la serenità di vivere il presente e guardare con ottimismo al futuro.

Proteggersi per tempo è la soluzione.