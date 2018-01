Le app utili per i saldi invernali 2018

E’ questa l’era per eccellenza del web 2.0 ed è questo il tempo in cui ogni cosa viene semplificata grazie all’utilizzo dello smartphone. Applicazioni sempre più all’avanguardia di indiscussa e indiscutibile necessità che “a portata di mano” rendono tanti gesti del quotidiano più “leggeri” e anche più immediati. Dalla vigilia dell’Epifania, per la durata di 2/3 mesi, è possibile acquistare la grande maggioranza dei prodotti a prezzi stracciati: è la stagione dei saldi presso negozi non solo “fisici” ma anche virtuali o collocati nell’e-commerce. Tanti i grandi marchi che offrono la possibilità di acquistare on line i loro prodotti, dal proprio sito internet e allo stesso tempo scaricando le applicazioni del negozio stesso: succede con le grandi marche ma anche con i piccoli negozi. Esistono poi anche delle applicazioni che consentono nell’immediato di capire quali sono i vantaggi di un acquisto piuttosto che un altro, se lo sconto è oggettivo o falsato e dove conviene acquistare.

Saldi 2018, calcola sconto

Si tratta di un’applicazione che una volta installata sul proprio smartphone consente all’acquirente di inserire il prezzo originale e la percentuale di sconto: il risultato finale sarà il prezzo scontato che troviamo sul cartellino di ogni singolo oggetto. E’ utile per capire se siamo di fronte ad un truffa (quando il prezzo finale è esposto) e per capire quale sia il costo ultimo (quando il prezzo non è esposto).

Saldi 2018, trovaprezzi

Più che app si può definire un ottimo compagno quando si fa shopping. Ha oltre 13.000.000 di offerte, da più di 3.000 negozi italiani, è il comparatore prezzi che dal 2002 aiuta a trovare l’offerta migliore per lo shopping online.

%Saldi

E’ un’applicazione facile, veloce e immediata che consente di inserire il prezzo iniziale, la percentuale esposta ottenendo il costo finale del prodotto che si ha intenzione di acquistare. Comodo da utilizzare.