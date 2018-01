Saldi invernali 2018, le dritte per fare dei buoni acquisti

Consigli, suggerimenti e dritte per evitare di essere truffati durante il periodo dei saldi invernali e fare dei buoni acquisti: dall’abbigliamento alle calzature, passando per oggetti di antiquariato e libri e ancora arredi. Piccole semplici regole che aiutano l’acquirente a destreggiarsi nel confuso e spesso ingannevole universo degli sconti con alcuni accorgimenti da mettere in pratica anche prima che i ribassi abbiano inizio.

Saldi 2018, osservare i prezzi nel periodo antecedente gli sconti e girare tra più negozi

Durante il periodo dei saldi non è difficile essere ingannati da prezzi o vetrine e si finisce spesso per acquistare prodotti che altrove risultano meno costosi. Tra le dritte più importanti a cui affidarsi in questo periodo: prendere nota dei prezzi esposti sulla merce prima che i ribassi vengano messi in atto così da verificare se effettivamente è stato apportato uno sconto sull’oggetto o se in realtà il ribasso è finto. Un’altra piccola regola da seguire per fare dei buoni acquisti è quella di non fermarsi al primo negozio ma laddove si ha la possibilità di girare è consigliato confrontare i prezzi dello stesso articoli in diverse attività commerciali.

Saldi 2018, avere le idee chiare e diffidare degli sconti superiori al 50%

“Si può resistere a tutto meno che alle tentazioni”: è vero, Oscar Wilde aveva ragione e durante il periodo dei saldi le tentazioni sono tante tra vetrine sfavillanti e prezzi stracciati. A questo poi è da aggiungere l’ospitalità spesso riservata dai commercianti ai propri clienti, la loro cortesia, talvolta può non farci essere assolutamente lucidi nella scelta degli acquisti. Prima di entrare in un negozio è bene avere idee chiare sui prodotti da acquistare ed è bene anche diffidare di sconti superiori al 50% poiché in certi casi non è più possibile fidarsi della bontà della merce, con prezzi così bassi la qualità non può essere di certo ottima.