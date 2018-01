I saldi invernali 2018 su Zalando

Saldi 2018, lo shopping è necessità e divertimento al tempo stesso e non solo. Spesso fare acquisti in maniera anche compulsiva è un ottimo antistress. Lo sanno bene le donne che per rilassarsi preferiscono la fila ai camerini cariche di vestiti da misurare che un’ora di corsa al parco. “Io voglio i miei soldi laddove li posso vedere: tutti appesi nel mio armadio” diceva Carrie Bradshow nella fortunata serie tv americana Sex and City. E da anni ormai la tecnologia ha favorito non solo le donne e gli uomini più pigri ma ha anche premiato la velocità e la comodità: grazie a siti internet di e-commerce è possibile effettuare gli acquisti stando comodamente seduti sul divano o al bar con gli amici.

Saldi 2018, ribassi fino al 50% anche prima dell'inizio della stagione

E nel mare di siti internet che offrono la possibilità di comprare senza oltrepassare la porta di casa c’è Zalando a fare la parte del padrone. La società, nata in Germania nel 2008 e presente in quattordici stati europei, è leader nel mercato on line. Zalando come tutti gli altri siti di e-commerce e negozi di abbigliamento e calzature mette in saldo la sua merce ma lo fa anche prima dell’inizio dei saldi (l’inizio canonico fissato dalle Regioni nelle varie città) con ribassi fino al 50%. Comprare su Zalando è molto semplice e intuitivo: la home page del sito offre una serie di opzioni tra cui scegliere. Donna, uomo e bambino possono a loro volta selezionare la marca da cercare, il capo di abbigliamento o calzature desiderato e individuare poi taglie e quantità. Un gioco da ragazzi che nei periodi di saldo lo diventa ancora di più.