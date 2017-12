Saldi invernali 2018 a Foggia: date e informazioni

Dal 5 gennaio al 28 febbraio. Questo il percorso temporale a disposizione per chi, in Puglia, intenderà buttarsi a capofitto nei saldi invernali 2018 che offrirà la città di Foggia. Accessori, scarpe e non solo. Ognuno sceglierà su cosa optare. Ma è importante sapere dove recarsi e quali vie percorrere.

Saldi 2018, le vie e il centro commerciale

Sicuramente, la tappa obbligata è corso Vittorio Emanuele. Quest’ultima è la strada dello shopping, perché ricca di esercizi commerciali. Qui si potrà scegliere tra gioielliere, calzature, occhiali, borse. Per chi cerca altro, nei pressi del Palazzo Vescovile, sarà possibile pescare oggetti d’arredo in porcellana, lampade, cuscini. Invece, chi ha intenzione di trascorrere una giornata in un centro commerciale, in via degli Aviatori c’è Mongolfiera, con circa sessanta negozi di cui quasi cinquanta brand nazionali.

Saldi 2018, i consigli del Codacons

Insomma, non mancano le opportunità per scovare le occasioni migliori. L’importante è stare attenti a possibili ‘fregature’. A tal proposito Codacons, l'associazione a tutela dei consumatori, ha stilato alcune regole da seguire, come quella di conservare lo scontrino - non è vero che i capi in svendita non si possono cambiare - e avere le idee su cosa comprare. In tal modo, sarà meno rischioso farsi influenzare dal commerciante. Se all’esterno dell’attività è esposto l’adesivo della carta di credito o del bancomat, il negoziante deve accettare tali forme di pagamento pure se è periodo di saldi, senza oneri aggiuntivi. E ancora: valutare con attenzione la bontà del prodotto, osservando l'etichetta dove è indicata nel dettaglio la composizione del capo.