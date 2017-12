Saldi invernali 2018 a Genova: date e informazioni

Prendere la penna e segnarsi bene queste date: 5 gennio-18 febbraio. I saldi invernali 2018, in Liguria, dureranno oltre un mese. Un tempo sufficiente per capire dove andare a ‘parare’, tentando di pizzicare la scelta giusta e le occasioni da non perdere se ci si trova dalle parti di Genova. I punti dove poter osservare da vicino le vetrine sono quelli canonici.

Saldi 2018, la tappa in via XX Settembre

Quindi una tappa obbligatoria è in via XX Settembre, dove ci sono i grandi marchi dell’abbigliamento, i brand che fanno gola e che non possono mancare nell’armadio.

Saldi 2018, sartorie e grandi firme

Ma non è finita qui. Ecco quindi che una passeggiata deve assolutamente passare per via Roma, Galleria Mazzini, via XXV Aprile, piazza De Ferrari: qui le firme di grido dettano legge. Nel centro storico, invece, spazio alle sartorie con l’opportunità di optare per capi di abbigliamento sullo stile etnico. Se l’intenzione poi è quella di gravitare intorno a gioielli oppure orologi, la risposta giusta è in via degli Orefici e in via Luccoli. In via San Luca, per la cronaca, ci sono negozi di scarpe e di abbigliamento low cost.

Saldi 2018, gli acquisti nei centri commerciali

Infine, per chi fosse intenzionato a una panoramica totale all’interno di un centro commerciale, in città si trovano la Fiumara (in via Fiumara) e l’Aquilone (via Romairone).