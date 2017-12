Saldi invernali 2018 a Pisa: date e informazioni

I saldi invernali 2018 in Toscana, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale, si terranno dal 5 gennaio al 5 marzo. Un’occasione per chi si trova a Pisa e ha intenzione di fare acquisti o di rinnovare il guardaroba. I saldi estivi invece saranno dal 7 luglio al 4 settembre 2018.

Le vie dello shopping a Pisa

Ma dove ci può recare a fare compere? Quali sono le vie dello shopping? Un passaggio da fare è al Borgo Stretto, dove sono presenti negozi d’abbigliamento ma anche gioiellerie. Da non dimenticare Corso Italia: anche qui i capi per vestirsi dettano ‘legge’. Da segnare in agenda pure il mercatino di via Alberto Paparelli.

Il centro commerciale

Per quanto riguarda gli acquisti 'al chiuso' è possibile fare un salto in via Venezia Giulia al centro commerciale Pisanova, dove sono presenti negozi per lei e per lui, sia per l’abbigliamento che per l’intimo.

L'organizzazione è fondamentale

Insomma, la regola non scritta è trovare le occasioni migliori. Per far ciò, è necessario organizzare l’armadio di casa, togliere di mezzo i capi che non servono più e proiettarsi, lista alla mano, su cosa prendere. Non serve, comunque, riempire le buste. A volte un solo accessorio può rappresentare la svolta: una sciarpa o una cinta possono modificare un abbigliamento ‘preciso’.