Saldi invernali 2018 a Venezia: date e informazioni

Terminate le abbuffate di Natale - e conclusi i brindisi di Capodanno - la mente è libera per valutare, nel dettaglio, cosa acquistare nei negozi, approfittando degli sconti in arrivo a Venezia. I saldi invernali 2018, in Veneto, sono diluiti dal 5 gennaio al 31 marzo. La città degli innamorati consente di appagare tutti gusti, da chi ama arte e cultura a chi, invece, è intenzionato a fare shopping.

Saldi 2018, le vie dello shopping a Venezia

Laboratori artigianali, boutique, souvenir: il campionario è vasto e pronto a soddisfare qualsiasi esigenza o richiesta. Atelier sono presenti in direzione del ponte dell’Accademia. Stesso dicasi delle mercerie, tra piazza San Marco e il ponte Rialto. Campo San Paolo, da par sua, ospita negozi con prezzi più bassi. Per l’intimo, una tappa da non saltare è Burano.

Saldi 2018, i centri commerciali a Venezia

Per chi ha intenzione di guardarsi intorno a trecentosessanta gradi, è possibile mettere piede nel centro commerciale Polo in via Tito Ettore, località Zelarino, dove sono presenti le migliori marche della moda e dell’abbigliamento. Altri spunti per gli acquisti, poi, si trovano nel centro commerciale Nave de Vero, via Pietro Arduino, località Marghera, a pochi chilometri da Venezia. Nella stessa zona, in via Orsato, c’è Panorama, le cui vetrine danno luce a prodotti di marca nazionale e non.