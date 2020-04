Scopri la possibilità di sfruttare al meglio questo periodo di “fermo forzato”

La realtà del XXI secolo è, senza dubbio, caratterizzata dai ritmi frenetici e pressanti, da giornate colme di appuntamenti e impegni, sia di natura lavorativa che personale.

Tutto questo fino ad oggi.

Da quando ci è piombata addosso la recente pandemia, ognuno di noi si è visto costretto a rivoluzionare completamente la propria quotidianità e la propria routine.

Siamo stati costretti a rallentare, a fermarci, cercando di affrontare nel migliore dei modi questo particolare periodo storico.

Nonostante la condizione che stiamo vivendo sia, innegabilmente, di disagio, è assolutamente necessario non farsi abbattere e cercare di mantenere viva la speranza.

Tutta la collettività è coinvolta in questa crisi, ma la collettività è fatta di persone e ogni persona può, nel proprio piccolo, offrire il proprio aiuto per migliorare un po’ la situazione attuale e volgerla in positivo.

Ecco, quindi, che sia privati che aziende si sono movimentati in tal senso.

Anche Mail Boxes Etc. non è da meno e desidera dare il proprio apporto.

Una società basata sulle persone, il cui motto è, appunto, #PeoplePossible, non poteva che avere l’obiettivo di dare una carica di positività, tenendo ben presente una prospettiva di ripresa: in quest’ottica, quindi, perché non approfittare di questo momento di “stallo” per riflettere sul proprio futuro, formarsi, ideare nuovi progetti.

Ecco perché Mail Boxes Etc., forte degli strumenti che tecnologia e digitale offrono, mette a disposizione di tutti i propri Webinar, la cui frequenza è stata intensificata in occasione dell’attuale situazione di emergenza.

“Pensiamo che proprio nei momenti difficili sia importante continuare a guardare al futuro. Oggi, più che mai, far parte di un grande sistema in franchising permette di affrontare le sfide più significative.”

Un’occasione, quindi, per conoscere l’opportunità imprenditoriale offerta dal franchising Mail Boxes Etc. e di come la Rete stia affrontando il difficile momento che stiamo vivendo.

Non solo: si tratta anche di una bella opportunità di approfondire le conoscenze relative a questo ambito e migliorare la personale formazione, nonché confrontarsi per scambiare idee e progetti con altre persone e mantenersi proiettati verso il futuro.

Per avere accesso ai Webinar, è sufficiente registrarsi.

È possibile assistere ai Webinar Mail Boxes Etc. da pc, smartphone o tablet e anche tramite collegamento telefonico: non occorre creare nessun account particolare, serve semplicemente una connessione internet.

La durata degli appuntamenti è di 45 minuti e si svolgono grazie alla piattaforma professionale GoToWebinar.

Gli eventi si tengono, solitamente, il martedì, il mercoledì e il giovedì.

Per scoprire il programma completo, consulta il calendario.

Insieme, possiamo affrontare al meglio questa crisi e superarla, tornando più forti di prima.