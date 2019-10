Sei un ristoratore o un amante del buon cibo?

È in arrivo una giornata speciale per tutti i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità: una festa imperdibile che celebra le attività in proprio, così importanti all’interno dell’imprenditoria italiana e che ogni giorno rendono omaggio alla cultura enogastronomica del Belpaese.

Quel che è certo è il ruolo centrale delle attività indipendenti legate al mondo della ristorazione, spina dorsale del nostro sistema economico.

Tante le ragioni di questo successo: la profonda competenza ed esperienza in fatto di cibo, la passione per il proprio lavoro, il senso di attaccamento all’attività e a territorio, il sogno di un business di successo. D’altronde la straordinaria varietà e ricchezza della nostra cucina, oltre all’attenzione e la sensibilità sempre maggiore dei consumatori, spingono i ristoratori a un continuo lavoro di ricerca e innovazione per essere sempre al passo coi tempi e anticipare le esigenze degli amanti del cibo fuori casa.

Certo, non è facile: per raggiungere un risultato che non può discostarsi di fatto dall’eccellenza, passione e competenza non bastano. Sono necessari anche tanta costanza, impegno e una buona dose di innovazione. Quindi, ecco finalmente l’occasione per fermarsi un attimo e celebrare insieme!

E se questa diventasse anche un’occasione per i ristoratori di farsi conoscere a nuovi clienti e, al tempo stesso, un’opportunità per gli amanti del buon cibo di festeggiare il loro locale di fiducia o quella pizzeria che da tempo vogliono provare?

Bene, grazie a un’iniziativa METRO, tutto questo è realtà! E per di più in modo del tutto gratuito!

L’8 ottobre, infatti, dopo il successo degli scorsi anni, è prevista una nuova edizione della “Festa delle Attività in Proprio”! Attraverso una piattaforma online www.festadelleattivitainproprio.it, messa a disposizione da METRO, i titolari delle attività potranno pubblicare un’offerta speciale valida per l’intera giornata aderendo all’iniziativa.

Un’occasione speciale, quindi, in cui ristoratori e clienti rinnovano la fiducia reciproca e pongono al tempo stesso le basi per un rapporto sempre più duraturo. In altre parole, grazie all’iniziativa METRO vincono tutti.

Una giornata unica e imperdibile insomma, una festa che strizza l’occhio a nuove opportunità di business. Come partecipare? Semplice, se sei un titolare basta accedere e creare un’offerta speciale. Se sei un cliente non ti resta che scegliere tra migliaia di offerte già presenti sulla piattaforma e uscire il prossimo 8 ottobre!