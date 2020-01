Riconosci questi simboli? Le risposte degli italiani che non ti aspetti

Le informazioni sulla provenienza e sulla sicurezza di un prodotto a tutela del consumatore sono racchiuse in foglietti all'apparenza insignificanti applicati a elettrodomestici, giocattoli, capi d'abbigliamento, scarpe...ma l'italiano medio è in grado di capire i significati delle etichette dei prodotti in commercio?

Qual è la reale consapevolezza di donne, uomini, giovani e anziani su ciò che acquistano ogni giorno? E quanto conosciamo simboli e sigle che ci passano quotidianamente sotto al naso? Il sondaggio proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico per il progetto PRODOTTI SICURI ci rivela se in Italia possiamo considerarci consumatori attenti o se abbiamo bisogno di una rinfrescatina. Eccovi i risultati!