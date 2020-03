Smarriti in una giungla di merendine? La risposta arriva dalle proteine vegetali

Tra gli alimenti più antichi e diffusi si annoverano, senza dubbio, i legumi. Utilizzati soprattutto nella cucina popolare e tradizionale, sono stati riportati in auge in virtù delle loro eccellenti proprietà nutrizionali. Sono infatti molto utili per mantenere l’organismo in buona salute: ricchi di fibre, minerali, vitamine del gruppo B, contengono proteine vegetali e aiutano a tenere basso il livello del colesterolo.

Accompagnati con cereali e verdure, costituiscono un piatto unico completo di tutti i nutrienti.

Dai legumi, inoltre, si possono ottenere farine dalle eccezionali proprietà: alleate degli sportivi attenti al proprio apporto proteico, forniscono un’ottima soluzione anche per chi è allergico al glutine; sono comunque valide per chiunque voglia rendere più ricca e varia la propria alimentazione.

Di recente, è stata addirittura la FAO a sottolineare l’importanza fondamentale di questo alimento per garantire un’alimentazione sana, equilibrata e più sostenibile a livello ambientale.

Eppure, è stato riscontrato che i legumi sono grandi assenti proprio dove non dovrebbero mancare: nelle mense scolastiche.

Infatti Food Insider, osservatorio non istituzionale che si occupa proprio di mense scolastiche, ha fatto la seguente scoperta: generalmente, viene somministrata più spesso la carne rossa rispetto ai più sostenibili e salutari legumi, serviti solo una volta a settimana.

Una mancanza cui sarebbe utile sopperire, vista la validità di questi alimenti soprattutto per l’apporto che forniscono ai bambini durante l’età della crescita.

Certo, riuscire ad integrare tutti nutrienti nella propria routine quotidiana non è una passeggiata: questo vale sia per i più piccoli, che spesso non accettano con facilità determinati cibi, sia per gli adulti, sempre di corsa e con i tempi per mangiare davvero risicati.

Disporre di una soluzione pratica e veloce per gustare i legumi in qualsiasi momento, o che permetta di presentarli in una nuova veste ai più piccoli sarebbe l’ideale…

