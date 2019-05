Sono grandissimi i nuovi monumenti apparsi in varie città italiane

“Ma sono grandissimi!”: questo il grido, tra lo stupito e il divertito, che si è alzato nei giorni scorsi in tutta Italia.

Già, perché le maggiori città italiane sono state colpite da #ISSIMI, la nuova e a dir poco monumentale campagna di comunicazione del brand Regina, creata per celebrare gli Asciugoni, i fogli di carta cucina più famosi d’Italia. Gli Asciugoni oggi sono ancora più grandi e più assorbenti, oltre che lunghi più del doppio rispetto ai normali rotoli, tanto da poter essere definiti solo tramite superlativi assoluti: sono grandissimi e assorbentissimi!

Ed è proprio da questa premessa che un maxi-pack di Asciugoni Regina è stato ironicamente collocato nelle piazze più famose d’Italia, d’Europa e del mondo, accanto ai monumenti più maestosi e noti, a dimostrazione che gli Asciugoni Regina possono permettersi di gareggiare in grandezza con Colosseo, Duomo di Milano, Mole Antonelliana, Big Ben, Tour Eiffel, Statua della Libertà e tutti i loro enormi cugini sparsi per il globo. Una campagna spiazzante e divertente che si propone di mandare un messaggio forte e chiaro: gli Asciugoni Regina oggi sono ancora più #issimi.

Ma le sorprese non sono certo finite qui, perché Regina ha deciso di sorprenderci ancora lanciando anche “Grandi#issimi Premi con Asciugoni Regina”, il concorso online legato alla campagna di marketing, per il quale non è previsto l’acquisto di prodotti, ma che punta solo a coinvolgere ulteriormente i clienti con un simpatico gioco e un favoloso primo premio in palio.

In cosa consiste? Presto detto: gli utenti, collegandosi al sito del concorso, sono invitati a comporre, scegliendo tra elementi pre-stabiliti, la propria simpatica cartolina virtuale in cui inserire gli Asciugoni Regina a grandezza spropositata, accanto a monumenti, chiese e quant’altro. Sono previsti premi in modalità instant win per tutti i partecipanti e i votanti e premi ulteriori per le card più votate. A estrazione finale, invece, il fantastico primo premio in palio: 2 super viaggi#issimi, validi per due persone, destinazione Dubai.

Il concorso termina il 24 giugno 2019, quindi non c’è tempo da perdere. Collegatevi al sito, girate il mondo alla ricerca del monumento che preferite e piazzateci un bel pack di Asciugoni Regina formato gigante accanto. E se proprio non sarete voi a vincere il primo premio, beh… avrete sempre i fogli di carta assorbente più grandi che ci siano in commercio per qualsiasi necessità nella vostra cucina.