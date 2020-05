Storie di solidarietà: un milione di colazioni per le famiglie più in difficoltà

Il 2020 ha visto un evento eccezionale abbattersi globalmente sui popoli di ogni continente: la pandemia di COVID-19. Questa situazione ha portato ad uno sconvolgimento nella vita di ognuno, non solo per quanto riguarda le abitudini quotidiane; se questa crisi, infatti, ha colpito la sfera sanitaria, ha poi, a cascata, coinvolto anche quella sociale e lavorativa.

Moltissime persone sono state precipitate in situazioni economiche difficili, vuoi per la perdita del lavoro, vuoi per mancati introiti dovuti alla chiusura forzata della propria attività, vuoi per un peggioramento di condizioni di difficoltà pregresse.

Le prime stime per il 2020 ipotizzano che gli effetti sociali della pandemia colpiranno in Italia oltre 1 milione di famiglie che, secondo l’Istat, vanno ad aggiungersi a 5 milioni di famiglie che già vivono in condizioni di povertà assoluta o relativa.

Croce Rossa Italiana, che circa un anno fa ha istituito un numero verde dedicato alle richieste di aiuto e pensato per combattere l’indifferenza (CRI per le persone 800.06.55.10), ha già ricevuto oltre 200 mila richieste di aiuto, tra consegna domiciliare di spesa e farmaci e distribuzione di generi di prima necessità.

L’emergenza, fortunatamente, ha avuto come controparte una forte movimentazione a livello di solidarietà: privati e aziende, infatti, hanno dimostrato grande sensibilità, contribuendo attivamente al supporto di coloro che sono stati colpiti più duramente da questa crisi.

È il caso di Mulino Bianco, nota azienda appartenente al Gruppo Barilla.

La società ha sempre collaborato con associazioni che si dedicano alla raccolta di alimenti per aiutare i bisognosi, donando i propri prodotti, ma in questa situazione critica ha voluto incrementare il proprio impegno, devolvendo alla Croce Rossa Italiana una quantità di prodotto sufficiente a garantire 1 milione di colazioni alle famiglie più in difficoltà.

Dice Flavio Ronzi, Segretario Generale della Croce Rossa Italiana: “questo è ‘Il Tempo della Gentilezza’, in cui ogni gesto può fare la differenza a sostegno di chi maggiormente sta soffrendo le conseguenze sanitarie e sociali dell’epidemia. Unendo la generosità di Mulino Bianco alla nostra capacità di radicamento capillare sul territorio possiamo lavorare insieme per non lasciare davvero nessuno solo.”

Ogni gesto è quindi significativo, per dare sostegno a coloro che hanno più bisogno e portare un po’ di speranza in un momento di profonda ansia e incertezza, che rende davvero difficile mantenere una progettualità per il prossimo futuro.

Le azioni volte a migliorare la condizione difficile in cui versano in molti, assumono così una doppia valenza, di supporto sia materiale che morale.

Spiega Julia Schwoerer, Vicepresidente Marketing Mulino Bianco e Pan di Stelle: “in questo momento siamo tutti chiamati a fare meglio [...] Abbiamo quindi deciso di aderire all’appello della Fondazione Laps e della Croce Rossa Italiana con un gesto che esprime la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, pensando di fare qualcosa di concreto a partire dai territori in cui operiamo. E con l’aiuto degli italiani, che sono chiamati a partecipare a questa gara di solidarietà, potremo fare ancora di più.”

Ecco perché Mulino Bianco ha deciso di coinvolgere la community “Nelmulinochevorrei”: chi vorrà, potrà infatti convertire i punti accumulati sulla piattaforma in ulteriori colazioni, che verranno sempre donate a Croce Rossa Italiana. Per massimizzarne il beneficio, Mulino Bianco raddoppierà il valore di ogni punto donato; inoltre, le donazioni potranno essere effettuate anche da chi si è appena iscritto alla community.

Uniti, possiamo far iniziare la giornata con un sorriso a molte più persone, grazie alla consapevolezza di non essere soli.