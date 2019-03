Svolta ibrida: il futuro è già qui

Funzionalità, prestazioni convincenti, affidabilità, design accattivante, facilità di guida e prezzo ragionevole: queste, in ordine sparso, le caratteristiche che da sempre l’utenza tiene ben fisse in testa nell’orientare le proprie scelte sull’acquisto di uno specifico modello d’automobile.

Tuttavia, se è fin troppo semplice capire il perché siano proprio questi i fattori chiave nell’influenzare una specifica decisione, più difficile si rivela il compito di trovare un modello che sia sintesi di tutte queste peculiarità e in grado equilibrare i punti di forza sopra elencati.

Difficile, ma non impossibile. Basti pensare alla risposta del mercato a Toyota Corolla: con oltre 45 milioni di esemplari messi su strada è l’auto più venduta al mondo, fatto che certifica la sua capacità di armonizzare comfort, prestazioni e spesa contenuta.

Ma in un mondo in continua trasformazione, lo stare al passo con i tempi non è solo previdenza, ma necessità: ecco quindi in arrivo la nuova Corolla Hybrid.

Due le versioni in arrivo sul mercato, con caratteristiche tanto peculiari che le rendono a tutti gli effetti prodotti differenti: la versione Hatcback punta su un accattivante taglio sportivo, mentre la versione Touring Sports trova nella capienza e nell’abitabilità i propri punti di forza. Il tratto comune? L’obiettivo ben preciso di restituire al guidatore un’esperienza di guida confortevole, piacevole e unica.

Il tutto abbinato chiaramente ai vantaggi dell’ibrido sia in termini di consumi, sia in termini di emissioni, tema particolarmente attuale visti i recenti decreti di sindaci e prefetti volti a limitare o addirittura vietare la circolazione dei modelli più antiquati e inquinanti.

Una svolta ecologica, inoltre, che non sacrifica le prestazioni: grazie al motore 2.0 Hybrid Dynamic Force, vera novità della dual hybrid strategy, si possono raggiungere i 115 km/h in modalità elettrica e il piacere di una guida accattivante e dinamica è salvaguardato.

Per finire, saranno tre i diversi allestimenti in cui si articola la gamma della nuova Corolla Hybrid: Active, Business, Style, l’unica versione disponibile sia con il 1.8 Hybrid da 122cv che con il 2.0 Hybrid Dynamic Force da 180cv. Il top di gamma sarà invece l’allestimento Lounge disponibile solo con motore 2.0 Hybrid Dymamic Force.

Non ti resta che provare in prima persona i vantaggi della nuova Corolla Hybrid: in occasione del lancio ufficiale previsto negli ultimi due week end di marzo (23-24 e 30-31) Gruppo Moreno ospiterà presso la sede bolognese in via De Pisis 16 un rinfresco, un’opportunità unica per toccare con mano un futuro che è già qui.