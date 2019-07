Se cercate sul dizionario la parola resilienza questo è ciò che troverete: “la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.”

Per una donna vittima di violenza domestica questo può essere particolarmente difficile, perché chi ha scatenato l’evento traumatico è una persona di fiducia, è l’uomo che si ama, con cui si è condivisa spesso una vita o anche solo pochi mesi di convivenza. Un uomo che, solo in seguito, si rivela per ciò che è realmente e cioè una persona che non riesce a controllare l’istinto di attaccare e di colpire una preda inerme e più debole.

Angela, la chiameremo così, nel 2016 aveva 25 anni e conduceva una vita normale, dando lezioni ai ragazzini nel doposcuola. Le piaceva guidare, le piaceva tanto, soprattutto auto di grossa cilindrata. Era colta, dolce e indipendente, felice di essere finalmente uscita di casa per andare a convivere con il suo ragazzo, di un anno più grande. Poi...

...nei due mesi di convivenza, di campanelli d’allarme ce n’erano stati: dalle liti spesso violente tra i due, fino ai lividi sul corpo di lei. Eppure Angela il più delle volte negava l’evidenza o ripeteva come un mantra “Tranquilla, mamma, mi so difendere”. Si sentiva forte, Angela, e in grado di tenere testa a chiunque, soprattutto all’uomo che diceva di amarla. La sua, però, come quella di altre donne vittime di violenza, non era forza, probabilmente era solo paura: paura di alzare veramente la testa e denunciare, paura di ammettere di aver dato la propria fiducia e il proprio cuore all’uomo sbagliato, paura, forse, di rimanere sola.

Già, quello era l’uomo sbagliato… un uomo che le ha spaccato il setto nasale, perforandole la membrana cerebrale e facendola cadere in coma. Come ci sia riuscito è ancora da accertare, ci sono giudici e esperti forensi al lavoro per questo, ma quel che è invece sicuro, sono le condizioni di Angela dopo il risveglio in ospedale, anche perché, dopo qualche mese, ha dovuto affrontare anche un attacco epilettico che ha aggravato ulteriormente il suo stato: a livello motorio, un’emiparesi destra le ha bloccato braccio e gamba; a livello verbale, a seguito della rimozione parziale delle corde vocali, è sorta una grossa difficoltà a parlare ed esprimersi, mentre il danno alla testa le ha fatto dimenticare tutto. Letteralmente, in quanto la sua vita prima di quell’evento traumatico e l’evento stesso, accaduto ormai tre anni fa, sono scomparsi nell’oblio della sua mente.

Da quel giorno, con la madre sempre al suo fianco, Angela ha girato diverse strutture sanitarie per sperare in qualche miglioramento della sua condizione, ma la fisioterapia pura e semplice non è stata sufficiente ad aiutarla a rialzarsi e a guardare avanti. Fino a due mesi fa, fino all’ennesima struttura e agli ennesimi estranei in camice bianco che forse potrebbero darle una speranza.

Ma gli operatori della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus si rivelano presto qualcosa di diverso. OSS, infermieri, psicologi, logopedisti, terapisti della robotica e fisioterapisti del Presidio di San Giovanni Rotondo, non a caso soprannominato “Gli Angeli di Padre Pio”, hanno qualcosa in più rispetto agli specialisti incontrati fino a quel momento: hanno un cuore e lo usano per lavorare insieme ai pazienti e ai loro cari, facendoli sentire a casa, come in una grande famiglia che ti si stringe attorno per farti sentire protetto e curato. Questa loro vocazione deriva dai fondatori del Presidio, quei Frati Minori Cappuccini della provincia Religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, che hanno voluto fortemente una struttura che fosse al top per quanto riguarda la tecnologia e l’avanguardia medica nel settore riabilitativo e allo stesso tempo che fosse in grado di essere vicina alle persone, al loro dolore, alla loro sofferenza, capace di dare accoglienza e supporto emotivo. Ebbene, i fondatori sono riusciti nell’intento, anche grazie alle tante donazioni legate al 5x1000, un piccolo contributo per la scienza che si sta rivelando salvezza anche per tante donne vittime di violenza.

Per questo l’abbiamo chiamata Angela, perché “Gli Angeli di Padre Pio” l’hanno accolta tra loro e le hanno infuso quella speranza che altri non erano riusciti a darle. Perché riescono giorno dopo giorno a fornirle tutte le terapie necessarie, proprio grazie alla strutturazione multi-disciplinare del team di professionisti che lavorano costantemente in sinergia tra loro. E infatti, in questi due mesi di ricovero presso il Presidio, ci sono stati finalmente miglioramenti, sia nel linguaggio che nel cammino. Inoltre, seguendo un programma di terapia occupazionale per tornare poco alla volta all’autonomia quotidiana, Angela è ora in grado di compiere piccole azioni: indossare una maglietta, mangiare (grazie a posate adattate), usare il cellulare, lavare i piatti. Questi semplici movimenti, per chiunque altro automatici e per alcuni persino noiosi, per Angela sono vittorie, gigantesche vittorie, così come la possibilità - importantissima per lei che si è riscoperta un’appassionata di automobili - che le offre il Presidio di sostenere l’esame della patente speciale B, grazie a veicoli adattati alle sue necessità.

Miglioramenti sì, ma ancora senza una meta temporale definitiva purtroppo, perché la resilienza è strana e imprevedibile nel suo essere soggettiva. A novembre, Angela subirà un intervento che dovrebbe portare ulteriori benefici nella camminata, per ricominciare poi a gennaio, insieme a “Gli Angeli di Padre Pio”, la riabilitazione tradizionale e quella assistita da robot ad alta tecnologia: il lokomat, un esoscheletro che permette di riabilitare lo schema del passo, e l’Armeo, un robot per il braccio per la riabilitazione funzionale dell’arto superiore.

La riabilitazione fisica ed emotiva di Angela, donna vittima di violenza e di quello che è, a tutti gli effetti, un tentato femminicidio, sarà un percorso lungo e difficile, per il quale servirà una tenacia e una forza di volontà ferree, ma lei ha capito il segreto della resilienza: se ti fermi sei perduta, se invece lotti con tutte le tue forze e i tuoi mezzi, se ti fai aiutare e se combatti ogni giorno contro la rassegnazione e l’ingiustizia della situazione, allora la forza per rialzarti e continuare a vivere la trovi.

Perché come dice la nostra eroina, nonostante la sua storia travagliata, “La vita non è bella. È bellissima”. E quando la vita ti dà una seconda occasione, sta a te decidere cosa farne. Angela ha deciso di guardare sempre avanti, ha deciso di fare progetti: vuole comprare una casa per essere ancora indipendente, vuole tornare a lavorare e, soprattutto, desidera con tutta sé stessa una macchina nuova con cui poter correre libera sulle strade del futuro. E chissà, forse un giorno troverà un uomo, un vero uomo, che vorrà correre accanto a lei o che la bacerà lasciandola libera di correre anche da sola. Perché, come dice la mamma di Angela, “se un uomo picchia una donna, quello non è amore. L’amore è fiducia, l’amore è libertà e rispetto dell’altro. Perché l’amore non è schiaffo, ma bacio”.

La resilienza, per le donne vittime di violenza, inizia nel momento in cui si ha il coraggio di denunciare, perché denunciare il proprio aguzzino significa aver già trovato dentro di sé la forza di alzare la testa e guardare avanti. Solo così si può ricominciare a vivere consapevoli di aver sconfitto il nemico più difficile: la paura.