Un calendario dell’avvento ricco di sconti e promozioni per il tuo shopping online

Alzi la mano chi ricorda ancora il brivido e l’emozione, provati da bambino, nell’aprire una casellina al giorno del calendario dell’avvento. Un tempo c’era un cioccolatino ad attenderci e a rendere questo periodo un pò più dolce. Oggi, invece, siamo cresciuti e, diciamocelo, il cioccolatino non ci basta più. Inoltre, il nostro principale pensiero in questi giorni va alla frenetica ricerca dei regali di Natale dell’ultim’ora. E chi ci pensa più ad aprire le caselline?

Eppure, un pò di nostalgia la si prova ancora e allora perché non approfittare di un calendario dell’avvento per adulti che, oltre all’emozione della sorpresa giornaliera ci possa dare qualche buona idea per i tanto temuti acquisti pre-natalizi e, perchè no, per toglierci qualche sfizio personale. Insomma, uniamo l’utile al dilettevole e scateniamoci con gli acquisti.

Quest’anno infatti è Ventis a farci rivivere l’emozione della sorpresa quotidiana per i 24 giorni che precedono Natale con il suo AVVENTIS. Ma invece di cioccolatini, in questo caso, parliamo di sconti e promozioni diversi ogni giorno su un vasto assortimento di prodotti. E parlando di Ventis, il portale online dedicato alla qualità e al Made in Italy, i prodotti in questione sono selezionati tra i migliori brand e coprono un’ampio raggio merceologico: dall’abbigliamento a prodotti di elettronica per tutta la famiglia, fino a piccoli e grandi elettrodomestici per la casa, da oggetti di design per l’arredamento ai cesti regalo e ai tanti prodotti enogastronomici artigianali ottimi per imbandire banchetti di pranzi e cenoni natalizi.

L’iniziativa ovviamente è già in corso e terminerà alla vigilia con offerte sempre nuove, comunicate di giorno in giorno sulla home del sito. In fase d’acquisto basta inserire il codice sconto del giorno et voilà… il gioco è fatto!

E allora, lasciamo correre l’immaginazione, basandoci sui marchi classici proposti dal sito nel resto dell’anno e visitando il sito giorno per giorno per scoprire quale sconto nasconde la casellina quotidiana. Nel reparto moda e abbigliamento non sarebbe male trovare, tra i tanti brand, ribassi su Ugg, Moon Boot, Lacoste, Blauer, Adidas, Saucony, Pinko e Patrizia Pepe. Se invece l’intento è dare una rinnovata all’arredamento e agli elettrodomestici di casa, da tenere d’occhio saranno alcuni marchi di qualità e design come Flos, Driade, Zanotta, Samsung, Imetec, Braun e De Longhi. Non mancheranno poi tante sorprese per i palati più raffinati e per coloro che non vogliono sfigurare nel portare un pensiero a casa di amici e parenti. Il reparto enogastronomia offre infatti prodotti Made in Italy in grado di coprire ogni portata e riempire ogni calice sulla tavola: La Molisana, Majani, Venchi, Ferrari, Angelo Parodi… giusto per fare qualche esempio.

Insomma, il calendario dell’Avventis quest’anno accontenta proprio tutti, grandi e piccini, buongustai nostalgici del cioccolatino e nerd bramosi di design e tecnologia, casalinghe disperate a caccia dell’elettrodomestico dei sogni e shopping addicted impanicati alla ricerca del regalo perfetto per amici e parenti.

Ventis regala sconti, sorprese e l’emozione di aprire una casellina sempre nuova ogni giorno. Visita il sito e scatena il tuo shopping!

