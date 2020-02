Uniti siamo più forti! Ricuciamo insieme l’Italia

Il patchwork è un tipo di tessuto costituito da pezzi di vari colori, di forme diverse, cuciti insieme in modo da formare un tutto variopinto.

Chi di noi non ha mai avuto l’occasione di ammirare una di quelle originali coperte patchwork? Allegre e vivaci, hanno una particolare bellezza, dettata proprio dall’unione di scampoli differenti, per fantasia, colore e tipo di tessuto, la cui unicità crea una composizione varia ma armonica.

E' immaginando qualcosa del genere che è stato creato l’invito di “ricucire insieme l’Italia”, che si pone come una premessa per l’inizio dell’anno di Padova come capitale europea del volontariato. La competizione è rivolta a tutti i comuni d’Europa; il suo scopo è quello di sviluppare e promuovere il volontariato a livello locale, dando riconoscimento ai comuni più virtuosi, in grado di promuovere azioni di volontariato, grazie anche alle collaborazioni strette. La giuria che sceglie il comune da premiare è costituita da personalità legate all’ambito del volontariato, della società civile e dell’UE.

La città veneta ha preso al volo quest’opportunità di espandere ed evolvere il mondo dell’impegno civile e del volontariato coinvolgendo la regione Veneto in primis, per poi estendere il programma all’Italia e all’Europa.

Creare un tessuto sociale più forte e ben uniformato porta benefici in senso generale ed è responsabilità di tutti i cittadini cooperare affinché questo avvenga.

Un bell’esempio è quello di Padova Urbs Picta (città dipinta). Costituita dalla Cappella degli Scrovegni e da altri 7 siti, rappresenta un insieme unico di eccezionale valore, tanto da essere candidata a Patrimonio Unesco. Forse non tutti sanno che, molti di questi siti, sono aperti grazie all’impegno profuso dai volontari. Numerose persone sono state infatti coinvolte nell’iniziativa “aperti per voi”, cui ha dato vita il Touring Club Italiano per rendere fruibili siti artistici, culturali e religiosi spesso chiusi al pubblico (o aperti solo con forti limitazioni di orario). Una dimostrazione che rendere accessibili i beni preziosi del nostro patrimonio culturale e arricchisce la comunità!

Padova Capitale europea del volontariato 2020 diventa così un’opportunità per far conoscere ai visitatori i luoghi di interesse culturale ed artistico. La cerimonia inaugurale avrà luogo venerdì 7 febbraio alle ore 9 presso il padiglione 8 della fiera di Padova e si aprirà con l’invito evocativo di “ricucire insieme l’Italia”.

All’evento, parteciperanno volontari provenienti da tutte le regioni d’Italia, nonché rappresentanti delle Istituzioni e studenti. Ad accoglierli ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Durante l’evento, verrà ripercorso il cammino dell’impegno civile italiano che grazie a storie, immagini e musica, prenderà forma di fronte ai partecipanti. In seguito, si potranno ascoltare le testimonianze dei volontari, dalle esperienze più eccezionali a quelle più “ordinarie”.

Infine, vi sarà un convegno/confronto, dove gli ospiti potranno discutere e parlare del futuro della comunità e di come costruirlo: l’impegno di costruire una società migliore riguarda tutti! La mattinata sarà condotta dall’attrice Lella Costa e Riccardo Bonacina, fondatore di Vita non profit.

Dunque, appuntamento venerdì 7 febbraio alle ore 9 presso il padiglione 8 della fiera di Padova. Per maggiori informazioni, puoi consultare il programma della cerimonia.

