Università: formazione d'eccellenza e una meravigliosa esperienza di vita

Hai dato la maturità e ora hai la testa già in vacanza o, più probabilmente, in vacanza ci sei già! Eppure, giusto ogni tanto, senti quella fastidiosa vocina che ti ripete “ma dopo?”.

Se hai deciso che il tuo percorso continuerà tra libri e caffè, è giunto il momento di scegliere l’università che ti accompagnerà nei prossimi anni di formazione. Il vero dilemma è: grande o piccola città?

Un grande centro urbano spesso risulta caotico e dispersivo, si fa maggior fatica a socializzare e a costruirsi relazioni al di fuori della ristretta cerchia dei compagni di corso, inoltre, considerati i tanti iscritti, ci sarà inevitabilmente meno disponibilità da parte dei professori e meno attenzione alle esigenze del singolo studente, così come minori saranno le possibilità di accedere a borse di studio e sovvenzioni. Non parliamo poi del costo della vita, tra affitti esorbitanti, mezzi pubblici, tasse universitarie e non. Molti pensano che un polo universitario in una grande città può dare più sicurezza su didattica, formazione, possibilità di fare ricerca scientifica, prestigio per future possibilità di carriera.

Ma siamo sicuri che una città più piccola che però ospita un grande Ateneo non possa dare le stesse garanzie e, allo stesso tempo, assicurare qualcosa in più? l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ad esempio, è un’eccellenza universitaria, che nasce in un’area urbana a misura d’uomo, che nulla ha da invidiare ai poli delle città più “rinomate” che sono solo grandi per estensione, non meglio come qualità della vita. In primis dal punto di vista delle dimensioni: 13 dipartimenti, 2 scuole, nei due campus di Chieti e Pescara, oltre 27.000 iscritti. A livello di didattica, poi, copre tutte le aree di studio, dalla sanitaria all’umanistica, dalla scientifica a quella economica, dall’architettura e design alla sociale, con un’ampia offerta in continua evoluzione, che ad oggi conta ben 58 corsi di laurea, e possibilità di specializzazione fino ai livelli più avanzati delle varie discipline. Ultimi, in quanto aggiunti proprio quest’anno, sono i corsi di Logopedia, Digital Marketing e Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa. Grande importanza viene data inoltre alla possibilità di fare ricerca nei laboratori del CeSI-MET e ai numerosi programmi di cooperazione internazionale.

Proprio parlando di ricerca, l’ateneo, che fa parte della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), è da poco diventato capofila di un progetto nato internamente per il riutilizzo della plastica recuperata nell’Adriatico dalla marineria locale, con la quale verranno realizzati scafi curati nel design.

Un altro aspetto da considerare quando si valuta una grande università sita in città medio-piccole come Chieti o Pescara, è la maggior connessione con le aziende del proprio territorio. Spesso sono loro le prime a cercare partnership e collaborazioni con i luoghi in cui vengono formate le future risorse, con la diretta conseguenza per gli studenti di vedere aumentate esponenzialmente le possibilità di trovare un’occupazione in tempi brevi nel post-laurea e comunque di fare stage formativi di alto livello.

l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara dunque compete senza problemi con i poli universitari delle città maggiori, ma allo stesso tempo riesce a discostarsene per i tanti vantaggi satelliti che è in grado di offrire ai propri studenti, ai quali riserva un elevato livello di attenzione, non solo per la grande disponibilità dei professori nel confronto con gli allievi, ma anche dal punto di vista dell’accoglienza e dell’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita. A ciò si aggiunge l’ambiente molto familiare e salubre, in quanto i due campus sono immersi nel verde o vicino al mare, e propongono diverse possibilità di svolgere attività all’aria aperta nel tempo libero: dalle strutture sportive, al molto apprezzato “percorso vita” che attraversa l’intero parco del campus, fino al servizio gratuito di utilizzo delle biciclette o all’organizzazione di festival musicali e tanto altro ancora.

La qualità della vita, infatti, è un fattore troppo spesso sottovalutato nella scelta dell’università, ma sul lungo periodo diventa elemento fondamentale per superare la stanchezza, lo stress e le mille scadenze che affronta uno studente. Allo stesso modo la vicinanza strategica con aeroporti, stazioni ferroviarie, autostrade e viabilità ordinaria dell’Università di Chieti e Pescara facilita notevolmente i movimenti dei fuori sede e dei residenti, così come la prossimità al mare da un lato e, dall’altro, alle piste da sci, che sono a mezz’ora di auto, permette di offrire ampio divertimento e svago nei periodi di pausa dallo studio. L’area Chieti-Pescara è nel cuore dell’Abruzzo, la Regione dei Parchi, la Regione verde d’Europa, uno scenario naturale che altrove non c’è.

Anche dal punto di vista economico, un ateneo come quello di Chieti-Pescara è sicuramente preferibile per uno studente appena uscito dagli anni della maturità e, quindi, solitamente in perenne deficit di budget, innanzitutto per il minor costo di affitti e spese di vita quotidiana che, rispetto alla grande città, qui sono decisamente molto economici. Inoltre, per una precisa scelta dell’Ateneo, le tasse universitarie sono tra le più basse d’Italia e ci sono ottime convenzioni con le mense e con alloggi per studenti, senza contare la possibilità di accedere a borse di studio e ad altri sostegni economici dedicati agli studenti della d’Annunzio. L’università, infatti, ha da poco stanziato 1 milione di euro l’anno di fondi propri per finanziare borse di studio destinate a studenti meritevoli, una somma che si aggiunge ai fondi già presenti e che serve a incentivare la ricerca nei vari campi di studio trattenendo qui i migliori.

L’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara è un grande ateneo a misura d’uomo, che propone un approccio diverso per guardare al futuro in un periodo della vita in cui c’è sì l’esigenza di studiare e accrescere le proprie competenze, ottenendo questi traguardi fondamentali camminando in un ambiente vivibile, sicuro dove fare straordinarie esperienze, viaggiare, socializzare, allacciare e coltivare contatti.