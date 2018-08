La maturità è appena passata, e anche se la testa è tutta sulle vacanze, ogni tanto qualche pensierò turberà i giovani diplomati. Oggi conviene di più andare a lavorare o studiare? In quale università? E i più grandi che dicono? Rifarebbero gli stessi percorsi?

In collaborazione con l’Università G.d’Annunzio di Chieti siamo scesi in strada per capire l’umore del popolo. Qual è la tua opinione sullo studio?

