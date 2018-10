Viaggi self-made: 3 passi fondamentali per prepararsi

È innegabile che ci troviamo in una realtà, ormai, globalizzata: gli spazi sono contratti, le distanze diventano sempre più semplici da coprire; in quest’ottica, viaggiare non è più un evento occasionale o eccezionale, ma è una tema che appartiene alla nostra quotidianità, sia che si tratti di lavoro, sia che si tratti di cultura e svago.

Tanta è la confidenza che si ha con il viaggiare che, ormai, viene addirittura pensato come regalo originale per un compleanno o un anniversario: chi non sarebbe felice di ricevere un soggiorno in Spa o un weekend in una città europea?

Dunque, se abbiamo deciso di donarci (o donare) un viaggio e vogliamo organizzarlo in autonomia (magari per risparmiare qualcosa!), dobbiamo iniziare da 3 punti fondamentali:



1 – La Scelta della meta!

Sembra scontato, ma se non si ha un’idea precisa, è necessario innanzitutto fare una panoramica di quello che ci può interessare: siamo persone da vacanza relax o avventurosa? Amiamo le città d’arte? Preferiamo estero o Italia? Siamo disposti a coprire lunghe distanze? Quanto vogliamo spendere?

Porsi queste domande ci serve per scremare la scelta: per esempio, se abbiamo un budget davvero basso, escluderemo il Giappone (meraviglioso, ma non proprio economico) se abbiamo a disposizione solo pochi giorni, meglio evitare tappe troppo lontane.



2 – Prenotare il volo.

Una volta scelta la meta, è necessario prenotare il volo.

Oggi abbiamo a disposizione numerose compagnie, sia “tradizionali” che low cost, che offrono moltissime soluzioni; è quindi necessario, con molta pazienza, scegliere la migliore soluzione per le nostre necessità. Anche in questo caso, è meglio porci delle domande per capire dove indirizzarci al meglio.

Desideriamo che il volo sia diretto? Preferiamo convenienza o comodità? Quali orari ci fanno più comodo? Quale aeroporto è più pratico da raggiungere?



3 – Last but not least, croce e delizia di ogni viaggiatore: la scelta dell’alloggio.

Anche in questo caso, il panorama è davvero ampio: dobbiamo metterci d’impegno e selezionare le strutture ideali per noi, sempre secondo i nostri parametri: staremo molto in hotel o sarà semplicemente il punto di partenza per le escursioni? Vogliamo che si trovi in una zona centrale o va bene anche se si trova in periferia? Siamo persone “spartane” oppure non possiamo rinunciare a nessun comfort? Ci basta avere il bagno privato in camera, o desideriamo caratteristiche specifiche (per esempio, l’idromassaggio)? Sono strutture adatte a chi ha bambini piccoli? Accettano animali domestici?

Una volta capito cosa vogliamo, bisogna confrontare i prezzi, le recensioni…

Insomma, si fa con piacere, ma è innegabile che organizzare autonomamente un viaggio sia impegnativo e non semplicissimo, soprattutto per chi vi si approccia per la prima volta.

Per fortuna, a questo proposito ci viene in aiuto Liligo, un innovativo motore di ricerca.

Liligo ci aiuta a comparare tra le moltissime proposte di voli, indirizzandoci verso quella più conveniente. Mette a confronto migliaia hotel di differenti categorie centinaia di siti specializzati.

Se lo desideriamo, ci guida anche nella scelta del noleggio auto a noi più congeniale.

E tutto questo gratuitamente, perché Liligo si limita a confrontare le proposte, rimandandoci poi al sito del rivenditore scelto: non ha interesse a pubblicizzare nulla e questo è garanzia di affidabilità e trasparenza. E per tutti gli indecisi o per chi vuole passare solo per dare un’occhiata suggeriamo di fare un salto anche sul loro blog nel quale potrete trovare interessanti proposte e itinerari di viaggio che vi faranno sognare.

Dunque non ci resta che fare la valigia e partire senza pensieri!