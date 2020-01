Vuoi una casa unica che rispecchi chi sei veramente?

Vivere nel proprio ambiente, respirare aria di casa... è fondamentale sentirsi a proprio agio tra le quattro mura domestiche. In fondo siamo destinati a viverci, se non tutta la vita, per buona parte di essa. E allora, tutto sta nel renderla propria in tutto e per tutto, personalizzando arredamento, pareti, materiali e ciò che farà di quella casa il nostro spazio privato e intimo. Per creare una casa che ci rispecchi veramente sono 5 gli elementi da considerare. Vediamoli insieme:

1- Progettazione. Di solito si fantastica subito sull'arredamento e, per carità, va benissimo, ma ancor prima bisognerà aver ben chiaro in mente lo stile da dare alla propria casa. Progettare ogni dettaglio permette di risparmiare tempo e denaro e farsi un quadro più completo di ciò a cui si ambisce. È decisamente la fase più complicata, ma e anche quella in cui si anticipano e risolvono i problemi, si studiano soluzioni e si riflette sul passaggio successivo: la personalizzazione.

2- Personalizzazione. Sai cosa vuoi o hai le idee confuse? Spesso abbiamo solo un'immagine sfocata di ciò che desideriamo e allora sarà necessario affidarsi a qualcuno che estrapoli questa idea e ce la renda reale proponendoci soluzioni concrete ad hoc. Non possiedi la giusta dose creativa o un'adeguato senso estetico? Esistono professionisti che ti possono supportare in questa delicata fase. Solo ascoltandoti, riescono a leggerti dentro e comprendere le tue esigenze più profonde, la tua personalità, portando a galla il non detto, ma desiderato. Solo così la casa diventerà solo tua, con uno stile inconfondibile che ti rispecchi veramente.

3- Ricerca dei migliori materiali. Solo ora iniziamo a pensare all'arredamento e lo facciamo partendo dai materiali. Siamo tipi freddolosi? Camminiamo scalzi per casa? Ci piace l'hi-tech o seguiamo la filosofia green? Parquet o piastrelle? I materiali di arredi e pavimenti contano tanto quanto altri aspetti magari più immediati della'ambiente che ci circonderà. Anche in questo caso, quindi, la personalizzazione è tutto. E se non vogliamo un casa come tante, allora, bisogna innanzitutto evitare gli arredi da grande distribuzione. Mettiamo al bando i classici mobili di legno svedesi e similari, che uniformerebbero troppo la nostra casa a quella di amici e parenti e puntiamo piuttosto su legno artigianale Made in Italy, sinonimo di qualità ed eccellenza o su tessuti e piastrelle che rispecchino la nostra eccentricità.

4- Abbinamenti. Scelti arredi e materiali ci si concentrerà sugli abbinamenti corretti che rendano funzionale e armonico il tutto. Bilanciare spazi di casa e mobilio, abbinare materiali diversi, studiare l'illuminazione ottimale e i colori, insomma, rendere l'atmosfera esattamente come la desideriamo in ogni stanza della casa. Tutta la nostra progettazione dovrà portare a questo momento, a soluzioni stilistiche uniche e diverse da quelle altrui, che magari fino ad oggi pensavi che fossero perfette per te. Beh, non lo sono, perchè tu sei tu, unico e inimitabile, e la tua casa deve esserlo quanto te.

5- Consulenza. Lo abbiamo già accennato e lo ripetiamo. Non siamo tutti designer, creativi o fini esteti, quindi, ultimo passaggio, che in realtà sarà la prima cosa da fare, è avvalersi della consulenza e dell'assistenza di professionisti. Per quanto riguarda il Triveneto un sicuro punto di riferimento è Zanutta, leader in Italia nella distribuzione edile e nell'arredobagno. Con i suoi 23 punti vendita nelle province di Pordenone, Udine, Trieste, Venezia, Belluno, Treviso e Padova, Zanutta propone un servizio orientato a tutto tondo alle esigenze del cliente e abbraccia tutte le fasi di costruzione, ristrutturazione e arredamento della casa. L'offerta spazia dai materiali per le costruzioni all'arredobagno e ceramiche, dai rivestimenti ai serramenti e le porte, ma Zanutta propone anche stufe e caminetti, mobili e finiture per la casa dei più prestigiosi brand del design Made in Italy. Distribuisce i migliori marchi di ferramenta e bricolage, termoidraulica, impiantistica e sistemi di riscaldamento e condizionamento. È produttrice certificata di solai, tetti in legno e intere case in legno certificate secondo i più alti standard qualitativi.

Al prodotto di qualità, Zanutta aggiunge l'ottimo servizio di consulenza a 360° e quello di assistenza su trasporto, installazione, montaggio e posa in opera specializzata. Offre un servizio di progettazione "chiavi in mano" per quanto riguarda l'arredamento di tutti gli ambienti di casa, occupandosi di design di interni, della ricerca dei materiali e delle finiture più in linea con le esigenze abitative del cliente. La partnership con grandi marchi del Made in Italy, uno su tutti Scavolini, ha inoltre esteso l'offerta anche al comparto cucine.

Insomma, farsi consigliare da chi, come Zanutta, ha 50 anni di esperienza alle spalle non sembra un'idea così malvagia. Se, poi, questa offre anche prezzi competitivi, marchi di qualità e ottimo servizio al cliente, non sarà più un problema rendere la propria casa una casa da vivere.

