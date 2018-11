Le spese dei 5 Stelle alla Camera, oltre 120mila euro in comunicazione

Il gruppo M5S alla Camera alla fine della scorsa legislatura si è ritrovato tra le mani un tesoretto di ben due milioni di euro. Lo riferisce AdnKronos, citando i dati disponibili su tirendiconto.it. Secondo il rendiconto di esercizio 1 gennaio-22 marzo 2018 le disponibilità liquide del Movimento 5 Stelle Camera ammontano per l'esattezza a 2 milioni 145mila 448 euro.

"Tale voce - si legge nella nota integrativa, firmata dalla liquidatrice Laura Castelli - ricomprende la giacenza di cassa al 22 marzo 2018 ed il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario al 22 marzo 2018 acceso presso il Banco di Napoli".

Per quanto riguarda le singole voci di spesa, si conferma l'attenzione dei grillini per la comunicazione: nell'arco dei tre mesi sono stati spesi per servizi di studio e ricerca, editoria e comunicazione 121mila 478 euro. Si attestano invece a 92mila 861 euro i costi per le collaborazioni e consulenze professionali.

Come si legge nella nota, il disavanzo dell'esercizio, pari ad 727mila 343 euro, determina "un'equivalente riduzione del patrimonio netto", che al 22 marzo ammonta a 642mila 676 euro. Tra l'1 gennaio e il 22 marzo sono entrati nelle casse del gruppo pentastellato a Montecitorio 833mila 239 euro, che rappresentano il "contributo unico ed onnicomprensivo" erogato dalla Camera dei deputati. Un milione 510mila 376 euro è l'ammontare dei debiti contratti dal gruppo M5S Camera nei primi tre mesi dell'anno.

Spulciando l'elenco dei mandati di pagamento, spunta un bonifico di 28mila 60 euro che corrisponde al saldo di una fattura del 18 dicembre 2017 per "indagini demoscopiche".