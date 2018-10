M5s e Tria di nuovo ai ferri corti

I parlamentari dei 5 Stelle si dicono "sorpresi" dalle dichiarazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che in un'intervista a Famiglia Cristiana è tornato sul caso del famoso audio rubato a Rocco Casalino, portavoce del presidente del consiglio e capo della comunicazione del M5s. "Non desidero commentare volgarità e minacce contro funzionari dello Stato - ha detto Tria -, specie se questi ricoprono una funzione di garanzia ed indipendenza universalmente riconosciuta e prevista dall'ordinamento".

Parole che i 5 Stelle non hanno affatto apprezzato. "L’audio rubato al Portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, è un'altra vergognosa pagina di giornalismo", si legge in una nota del Movimento. "Quelle parole erano dette in privato e tali dovevano rimanere. Non si trattava affatto di minacce ma il Portavoce riportava quella che è la linea del Movimento 5 Stelle, perché tutto il Movimento è convinto che alcuni tecnici del Mef non svolgono il proprio ruolo con indipendenza e professionalità. Ci sorprende che il ministro Tria invece di fare valutazioni di merito e pulizia nel suo Ministero li difenda a prescindere".

Casalino contro i tecnici del Mef

Ma cosa aveva detto Casalino in quell'audio "rubato"? Il portavoce di Conte si scagliava contro i tecnici del ministero del Tesoro, rei di fare ostruzionismo al reperimento dei fondi per la manovra economica. "Comunque - queste le parole pronunciate da Casalino con un giornalista - se domani vuoi uscire con una cosa che può essere simpatica, la metti come che nel Movimento 5 Stelle è pronta una mega vendetta, cioé c'è chi giura (lo metti come una fonte parlamentare però eh) che se poi non dovessero uscire all'ultimo i soldi per il reddito di cittadinanza, tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del MEF".